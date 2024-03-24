Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Лидер КНДР заявил, что выступает против всех видов терроризма

24 марта 2024, 15:10, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования Владимиру Путину и россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме северокорейского лидера было также отмечено, что Пхеньян последовательно выступает против всех видов терроризма и ничто не может оправдать отвратительный терроризм, который угрожает человеческой жизни.

Ким Чен Ын пожелал правительству и народу РФ скорейшего преодоления последствий теракта, а семьям погибших и пострадавшим – стабильности.