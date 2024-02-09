Ким Чен Ын заявил, что КНДР может оккупировать Южную Корею

Он добавил, что КНДР в случае применения агрессии примет "смелое решение, которое изменит историю"

09 февраля 2024, 16:48, ИА Амител

Пейзажи Северной Кореи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1670102

Глава КНДР Кин Чен Ын допустил возможность оккупации Южной Кореи. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Чен Ына, в случае чрезвычайных обстоятельств это станет крайней мерой для обеспечения стабильности в регионе. Он также пообещал принять "смелое решение, которое изменит историю", если в отношении Северной Кореи будет применена сила.

Ким Чен Ын добавил, что вооруженные силы страны должны стать мощнее, чтобы обеспечить безоговорочную защиту.