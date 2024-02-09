Ким Чен Ын заявил, что КНДР может оккупировать Южную Корею
Он добавил, что КНДР в случае применения агрессии примет "смелое решение, которое изменит историю"
09 февраля 2024, 16:48, ИА Амител
Пейзажи Северной Кореи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1670102
Глава КНДР Кин Чен Ын допустил возможность оккупации Южной Кореи. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По словам Ким Чен Ына, в случае чрезвычайных обстоятельств это станет крайней мерой для обеспечения стабильности в регионе. Он также пообещал принять "смелое решение, которое изменит историю", если в отношении Северной Кореи будет применена сила.
Ким Чен Ын добавил, что вооруженные силы страны должны стать мощнее, чтобы обеспечить безоговорочную защиту.
16:57:34 09-02-2024
Когда уже его успокоят.
12:51:29 10-02-2024
Гость (16:57:34 09-02-2024) Когда уже его успокоят.... И кто же его успокоит Южная Корея?А саму южную Корею не придётся успокоить?
16:57:59 09-02-2024
Так и надо с ними!
17:35:11 09-02-2024
Этот может...
18:55:47 09-02-2024
Гость (16:57:59 09-02-2024) Так и надо с ними!... почему?
19:57:33 09-02-2024
Гость (18:55:47 09-02-2024) почему? ... Потому что Южная Корея производит качественные станки, автомобили, станки, электронику и многое другое. А северная Корея только чучхе. Если кто не понял, то это просто сарказм.
12:58:02 10-02-2024
Гость (19:57:33 09-02-2024) Гость (18:55:47 09-02-2024) почему? ... Потому... Пиндосы используют дешёвую рабочую силу южных корейцев.
21:44:30 09-02-2024
Гость (18:55:47 09-02-2024) почему? ... Потому-что добрых слов не понимают. Просили не проводить учения с амерами у границ КНДР, не понимают.
07:55:30 10-02-2024
Может США от Украины отвлекает
21:07:10 10-02-2024
Легко могут. Один раз уже показали свои возможности.