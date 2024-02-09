НОВОСТИПолитика

Ким Чен Ын заявил, что КНДР может оккупировать Южную Корею

Он добавил, что КНДР в случае применения агрессии примет "смелое решение, которое изменит историю"

09 февраля 2024, 16:48, ИА Амител

Пейзажи Северной Кореи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1670102
Пейзажи Северной Кореи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1670102

Глава КНДР Кин Чен Ын допустил возможность оккупации Южной Кореи. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Чен Ына, в случае чрезвычайных обстоятельств это станет крайней мерой для обеспечения стабильности в регионе. Он также пообещал принять "смелое решение, которое изменит историю", если в отношении Северной Кореи будет применена сила.

Ким Чен Ын добавил, что вооруженные силы страны должны стать мощнее, чтобы обеспечить безоговорочную защиту.

Политика

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:57:34 09-02-2024

Когда уже его успокоят.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:29 10-02-2024

Гость (16:57:34 09-02-2024) Когда уже его успокоят.... И кто же его успокоит Южная Корея?А саму южную Корею не придётся успокоить?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:59 09-02-2024

Так и надо с ними!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:11 09-02-2024

Этот может...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:47 09-02-2024

Гость (16:57:59 09-02-2024) Так и надо с ними!... почему?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:33 09-02-2024

Гость (18:55:47 09-02-2024) почему? ... Потому что Южная Корея производит качественные станки, автомобили, станки, электронику и многое другое. А северная Корея только чучхе. Если кто не понял, то это просто сарказм.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:02 10-02-2024

Гость (19:57:33 09-02-2024) Гость (18:55:47 09-02-2024) почему? ... Потому... Пиндосы используют дешёвую рабочую силу южных корейцев.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:30 09-02-2024

Гость (18:55:47 09-02-2024) почему? ... Потому-что добрых слов не понимают. Просили не проводить учения с амерами у границ КНДР, не понимают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:30 10-02-2024

Может США от Украины отвлекает

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:10 10-02-2024

Легко могут. Один раз уже показали свои возможности.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров