Путин рассказал, чего Запад боится больше, чем сильной России
Президент напомнил, что в Китае экономика растет семимильными шагами
09 февраля 2024, 09:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что у Китая огромный потенциал, который держит в страхе страны Запада.
"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России живет 150 миллионов человек, а население Китая составляет 1,5 миллиарда. И его экономика растет семимильными шагами, или 5% в год. Раньше было еще больше, но для Китая этого достаточно", – отметил Путин.
Он напомнил, если оценивать и сравнивать страны, то потенциалы являются наиболее важными.
"Потенциал Китая огромен. Сегодня это крупнейшая экономика в мире с точки зрения паритета покупательной способности и размера экономики. Она уже давно обгоняет США и растет быстрыми темпами", – подчеркнул президент России.
Путин также отметил, что Запад начал осознавать невозможность поражения России, которая после введения санкций стала первой экономикой Европы.
12:48:43 09-02-2024
России, которая после введения санкций стала первой экономикой Европы ---- суммарно может быть, но не на душу населения. Среднестатистический европеец выглядит богаче среднестатистического россиянина
14:09:21 10-02-2024
По большому счету западному обывателю сугубо фиолетово, своих проблем и радостей в жизни хватает.