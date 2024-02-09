Путин рассказал, чего Запад боится больше, чем сильной России

Президент напомнил, что в Китае экономика растет семимильными шагами

09 февраля 2024, 09:40, ИА Амител

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что у Китая огромный потенциал, который держит в страхе страны Запада.

"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России живет 150 миллионов человек, а население Китая составляет 1,5 миллиарда. И его экономика растет семимильными шагами, или 5% в год. Раньше было еще больше, но для Китая этого достаточно", – отметил Путин.

Он напомнил, если оценивать и сравнивать страны, то потенциалы являются наиболее важными.

"Потенциал Китая огромен. Сегодня это крупнейшая экономика в мире с точки зрения паритета покупательной способности и размера экономики. Она уже давно обгоняет США и растет быстрыми темпами", – подчеркнул президент России.

Путин также отметил, что Запад начал осознавать невозможность поражения России, которая после введения санкций стала первой экономикой Европы.