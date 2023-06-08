Влад Соколовский сыграет главного героя в адаптации сериала "Постучись в мою дверь"
Он рассказал, что пробовался и на основную мужскую роль
08 июня 2023, 08:28, ИА Амител
Фото: https://vk.com/vs_page_official
Певец Влад Соколовский сыграет роль Олега – друга главного героя в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.
Соколовский рассказал, что пробовался и на роль главного героя, однако ему сразу откликнулся персонаж по имени Олег.
"Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи. Мне нравятся персонажи", – сказал Соколовский.
Певец добавил, что смотреть российскую адаптацию нужно, потому что она будет совсем другой.
08:39:41 08-06-2023
Мне нравятся персонажи, – сказал Соколовский.
17:50:56 08-06-2023
Вы хоть пишите кто это такой и почему мы нам должно быть интересно что эта очередная пена где-то там решила сняться