Влад Соколовский сыграет главного героя в адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

Он рассказал, что пробовался и на основную мужскую роль

08 июня 2023, 08:28, ИА Амител

Фото: https://vk.com/vs_page_official

Певец Влад Соколовский сыграет роль Олега – друга главного героя в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Соколовский рассказал, что пробовался и на роль главного героя, однако ему сразу откликнулся персонаж по имени Олег.

"Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи. Мне нравятся персонажи", – сказал Соколовский.

Певец добавил, что смотреть российскую адаптацию нужно, потому что она будет совсем другой.