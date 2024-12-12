Кипр ужесточил визовые требования для россиян
Эксперты считают, что турпоток в страну из-за новых требований сократится
12 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Власти Кипра ввели новый порядок получения визы для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Нововведения повторяют правила оформления шенгена, но разрешение республики не позволит попасть в страны Шенгенской зоны.
Отныне предельные сроки рассмотрения заявки на визу увеличились с трех-четырех до пятнадцати календарных дней. Для подачи заявления теперь нужны копии всех страниц паспорта с отметками, хотя ранее требовались только титульный разворот и данные о прописке.
Помимо этого, теперь необходима выписка из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью и данные о банковских операциях со всех счетов за последние три месяца.
Сведения о зарплате от работодателя теперь необходимы за полгода, тогда как раньше можно было просто указать месячную зарплату в справке с работы.
Также придется указывать больше данных в спонсорском письме: туда добавили пункт назначения, сроки поездки и расходы, покрываемые спонсором.
По мнению экспертов, новые правила негативно скажутся на и так небольшом турпотоке на Кипр.
15:02:41 12-12-2024
столько персональных данных, Наш ответ кипру должен быть... запретить гражданам РФ передавать такие данные. И выкусите. Сидите без туристов, теряйте прибыль.
А так же санкции по торговле ввести. В ответ на их меры
17:25:35 12-12-2024
Гость (15:02:41 12-12-2024) столько персональных данных, Наш ответ кипру должен быть... ...
"Отморожу уши назло маме"
17:38:29 12-12-2024
Гость из будущего (17:25:35 12-12-2024) "Отморожу уши назло маме" ... Про таких как вы, почти 50 лет назад была написана песенка....
"Плевать на унижения —
Да! Я готов унизиться!
Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться!" (с)
17:21:45 12-12-2024
Мы в 2014 году оформляли Шенген, такого чувства унижения не испытала. Ехали туристами, в гости к знакомым, которые выслали нам вызов и в санаторий по оплаченной путевке. НО с нас затребовали копии Свидетельств о собственности на недвижимость и машины, справки из банка о состоянии счетов, мы оплатили какой-то сбор за каждый день планируемого пребывания Европе и еще кучу различных сведений, вплоть до мест работы и адресов проживания в последние 10 лет. Было очень унизительно, как будто не мы им деньги везем, а у них клянчим. Больше в Европу не ездили и не поедем. Противно.