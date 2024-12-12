Кипр ужесточил визовые требования для россиян

Эксперты считают, что турпоток в страну из-за новых требований сократится

12 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: George Lemon / unsplash.com

Власти Кипра ввели новый порядок получения визы для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Нововведения повторяют правила оформления шенгена, но разрешение республики не позволит попасть в страны Шенгенской зоны.

Отныне предельные сроки рассмотрения заявки на визу увеличились с трех-четырех до пятнадцати календарных дней. Для подачи заявления теперь нужны копии всех страниц паспорта с отметками, хотя ранее требовались только титульный разворот и данные о прописке.

Помимо этого, теперь необходима выписка из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью и данные о банковских операциях со всех счетов за последние три месяца.

Сведения о зарплате от работодателя теперь необходимы за полгода, тогда как раньше можно было просто указать месячную зарплату в справке с работы.

Также придется указывать больше данных в спонсорском письме: туда добавили пункт назначения, сроки поездки и расходы, покрываемые спонсором.

По мнению экспертов, новые правила негативно скажутся на и так небольшом турпотоке на Кипр.