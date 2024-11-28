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В октябре Россия стала мировым лидером по поездкам на Мальдивы

Более 22 тыс. российских туристов посетили острова

28 ноября 2024, 15:22, ИА Амител

Мальдивские острова / Фото: unsplash.com
Мальдивские острова / Фото: unsplash.com

В октябре 2024 года 22,6 тыс. туристов из России посетили Мальдивские острова. Это рекордные показатели за последние пять лет, сообщает РБК.

Значения за октябрь текущего года стали рекордными. Они на 28% обошли октябрь 2023-го, когда в республике побывало 17,7 тыс. российских туристов.

"В октябре Россия была лидером среди стран, откуда на Мальдивы приезжают туристы: доля россиян среди всех прибывающих туда иностранцев составила 13,1%. На втором месте оказалась Германия, следом шел Китай", – рассказали в издании.

За десять месяцев 2024 года Мальдивы посетили 184,9 тыс. россиян, что на 6% больше, чем в предыдущем году (174,6 тыс.). Больше за такой же период было зафиксировано только в 2021 году – 188,8 тыс. туристов.

Доля российских туристов среди остальных иностранцев на курортных островах за десять месяцев составила 11,1%. Так, Россия оказалась на втором месте после Китая, из которого приехало 14,4% – 239,7 тыс. туристов.

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629937

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Комментарии 4

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Бдыщ

15:44:52 28-11-2024

Горный Алтай-предел мечтаний. Беллокуриха-наше фсе! Яровое-мировой курорт!

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Гость

16:02:22 28-11-2024

Бдыщ (15:44:52 28-11-2024) Горный Алтай-предел мечтаний. Беллокуриха-наше фсе! Яровое-м...
а что вы ерничаете? Горный действительно супер (тот, который дальний конечно). А Мальдивы нафик не нужны, не все любят жару и море

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Гость

17:35:01 28-11-2024

Гость (16:02:22 28-11-2024) а что вы ерничаете? Горный действительно супер (тот, кот... не все любят жару и море --- Не у всех хватит денег на жару и море.

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Гость

20:14:56 28-11-2024

Мы за них радуе. Но не от всего сердца.

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