В октябре Россия стала мировым лидером по поездкам на Мальдивы
Более 22 тыс. российских туристов посетили острова
28 ноября 2024, 15:22, ИА Амител
В октябре 2024 года 22,6 тыс. туристов из России посетили Мальдивские острова. Это рекордные показатели за последние пять лет, сообщает РБК.
Значения за октябрь текущего года стали рекордными. Они на 28% обошли октябрь 2023-го, когда в республике побывало 17,7 тыс. российских туристов.
"В октябре Россия была лидером среди стран, откуда на Мальдивы приезжают туристы: доля россиян среди всех прибывающих туда иностранцев составила 13,1%. На втором месте оказалась Германия, следом шел Китай", – рассказали в издании.
За десять месяцев 2024 года Мальдивы посетили 184,9 тыс. россиян, что на 6% больше, чем в предыдущем году (174,6 тыс.). Больше за такой же период было зафиксировано только в 2021 году – 188,8 тыс. туристов.
Доля российских туристов среди остальных иностранцев на курортных островах за десять месяцев составила 11,1%. Так, Россия оказалась на втором месте после Китая, из которого приехало 14,4% – 239,7 тыс. туристов.
15:44:52 28-11-2024
Горный Алтай-предел мечтаний. Беллокуриха-наше фсе! Яровое-мировой курорт!
16:02:22 28-11-2024
Бдыщ (15:44:52 28-11-2024) Горный Алтай-предел мечтаний. Беллокуриха-наше фсе! Яровое-м...
а что вы ерничаете? Горный действительно супер (тот, который дальний конечно). А Мальдивы нафик не нужны, не все любят жару и море
17:35:01 28-11-2024
Гость (16:02:22 28-11-2024) а что вы ерничаете? Горный действительно супер (тот, кот... не все любят жару и море --- Не у всех хватит денег на жару и море.
20:14:56 28-11-2024
Мы за них радуе. Но не от всего сердца.