"Кипяток льётся". Трубу с горячей водой прорвало возле больницы в Барнауле

Сейчас горячая вода выливается на проезжую часть

02 марта 2023, 16:51, ИА Амител

Около городской больницы № 4 в Барнауле прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

"Кипяток льётся. Все ноги обожгли", – рассказала свидетельница события. Сейчас вода выливается на проезжую часть.

Причина прорыва пока неизвестна, об отключениях не сообщается.

Напомним, что утром в воскресенье, 26 февраля, прорыв трубы произошёл возле дома по переулку Малому Прудскому, 40. В результате аварии забил коммунальный фонтан высотой с пятиэтажный дом.

Было временно ограничено отопление в двух многоквартирных (Малый Прудской, 40а, 42а) и трёх частных домах. Всего в них проживают 225 человек. Отмечалось, что в результате происшествия пострадавших нет. Позднее прорыв был устранен.