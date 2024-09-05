Киргизия ужесточила правила въезда для россиян

Изменения не касаются тех, кто приезжает в страну на короткий срок

05 сентября 2024, 20:10, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Граждане России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана и Молдавии могут находиться в Киргизии с частными целями без визы не более 60 дней. Ранее можно было находиться до шести месяцев, после чего продлевать пребывание.

Теперь после двух месяцев пребывания нужно оформлять вид на жительство, удостоверение лица без гражданства, удостоверение "Кайрылман" или "Мекен-карт".

Граждане государств – членов ЕАЭС могут находиться в Киргизии без визы до 90 дней в каждый 180-дневный период, а граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдавии – до 60 дней в каждый 120-дневный период.