Киргизия ужесточила правила въезда для россиян
Изменения не касаются тех, кто приезжает в страну на короткий срок
05 сентября 2024, 20:10, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893
Граждане России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана и Молдавии могут находиться в Киргизии с частными целями без визы не более 60 дней. Ранее можно было находиться до шести месяцев, после чего продлевать пребывание.
Теперь после двух месяцев пребывания нужно оформлять вид на жительство, удостоверение лица без гражданства, удостоверение "Кайрылман" или "Мекен-карт".
Граждане государств – членов ЕАЭС могут находиться в Киргизии без визы до 90 дней в каждый 180-дневный период, а граждане Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдавии – до 60 дней в каждый 120-дневный период.
09:18:46 06-09-2024
Во всех московских сушках работают киргизы, изображая японцев. Может быть, ограничить въезд этих недояпов?
10:07:36 06-09-2024
Со времен, когда русских погнали с братских республик, ничего не изменилось. Если мы себя не будем любить и уважать, нас никто уважать не будет.
12:02:07 06-09-2024
Вот и им припоны надо сделать, чтоб не могли в нашу страну попасть вообще.
12:46:22 07-09-2024
Никто нас не гнал из, по крайней мере, этой республики. Сами валили. Пачками. И обратно ,после первой мобилизации-тоже пачками. Осень на дворе, уважаемые. Осенний призыв. Новая волна уклонистов. Задумайтесь, на каком уровне решается - как воспрепятствовать этому явлению. Не будьте злыми, мозги включайте иногда. Всех благ!