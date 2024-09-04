Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян
И еще для граждан 37 стран
04 сентября 2024, 08:45, ИА Амител
Шри-Ланка / Фото: unsplash.com
Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России и 37 других стран с 2 сентября 2024 года по 31 марта 2025-го.
Как пишет местное издание Newsire, путешественникам теперь будут ставить штамп в паспорт вместо оформления визы по прибытии.
Изначально упрощенный визовый режим планировали ввести с 1 октября для туристов из 35 стран, но по итогу такое решение приняли досрочно.
В начале сентября стало известно, что с 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые чартерные рейсы в Таиланд на остров Пхукет.
22:06:11 04-09-2024
класс. всем рекомендую посетить эту удивительную страну и ее древние храмы. мы весь мир объехали, но самое сильное удивление и экзотика - это Шри Ланка!
07:21:03 05-09-2024
Русские нигде не нужны.