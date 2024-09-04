Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян

И еще для граждан 37 стран

04 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Шри-Ланка / Фото: unsplash.com

Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России и 37 других стран с 2 сентября 2024 года по 31 марта 2025-го.

Как пишет местное издание Newsire, путешественникам теперь будут ставить штамп в паспорт вместо оформления визы по прибытии.

Изначально упрощенный визовый режим планировали ввести с 1 октября для туристов из 35 стран, но по итогу такое решение приняли досрочно.

В начале сентября стало известно, что с 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые чартерные рейсы в Таиланд на остров Пхукет.