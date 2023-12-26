Лолита заявила, что ее требуют вырезать из новогодних передач

Артистка отметила, что в любой ситуации нужно оставаться людьми

26 декабря 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Лолита рассказала о требованиях вырезать ее из новогодних программ. Пост об этом певица разместила в своих социальных сетях.

Милявская отметила, что вечеринка Насти Ивлеевой, вокруг которой собралось много негатива, изначально задумывалась как арт-объект, а звезды пришли туда, чтобы отдохнуть к концу года.

Теперь же, по словам Лолиты, люди пишут письма и требуют вырезать артистов, которые участвовали в мероприятии, из новогодних программ.

"А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. Я не люблю, как в детском саду: "А я в последний раз, я больше не буду". Никто не знает, что будет: кого сорвет, кто от чего будет плакать, а от чего смеяться", – написала Лолита.

Лолита призвала оставаться людьми и не желать другим ничего плохого.