Лолита заявила, что ее требуют вырезать из новогодних передач
Артистка отметила, что в любой ситуации нужно оставаться людьми
26 декабря 2023, 15:28, ИА Амител
Лолита рассказала о требованиях вырезать ее из новогодних программ. Пост об этом певица разместила в своих социальных сетях.
Милявская отметила, что вечеринка Насти Ивлеевой, вокруг которой собралось много негатива, изначально задумывалась как арт-объект, а звезды пришли туда, чтобы отдохнуть к концу года.
Теперь же, по словам Лолиты, люди пишут письма и требуют вырезать артистов, которые участвовали в мероприятии, из новогодних программ.
"А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. Я не люблю, как в детском саду: "А я в последний раз, я больше не буду". Никто не знает, что будет: кого сорвет, кто от чего будет плакать, а от чего смеяться", – написала Лолита.
Лолита призвала оставаться людьми и не желать другим ничего плохого.
15:34:01 26-12-2023
Лолита призвала оставаться людьми и не желать другим ничего плохого. =========Ни кто и не желает ничего плохого... Просто "свалите" с глаз наших... Не хотим мы на вас смотреть...Нечему поучиться, не интересно, ничего святого и т.д.
15:39:19 26-12-2023
Это дело богоугодное, запрещать вырезать Лолиту, думаю, нельзя. Пущай режут
15:51:17 26-12-2023
Вот и пусть огонек ведут люди , которые заслужили А не эти, два притопа три прихлопа. Выпускники Института отдыха от культуры
15:58:46 26-12-2023
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! " (с)
16:21:51 26-12-2023
А Цекало живет в США, имеет бизнес в России и молчит по поводу СВО, потому что может прилететь с любой стороны. Интересно, что американцы не прессуют его сказать, что он против, он так то украинец. Посмотрят на скандал с Лолитой может вспомнят
16:28:15 26-12-2023
Наверно мы уже никогда не вернёмся в те времена, когда была цензура в нашем обществе, когда было воспитание через телевидение. Что же сейчас? Чем хуже поступки и поведение, тем ты круче. Куда ушла мораль, порядочность? Как надоело на весь этот ,,бормонд,,(от слова бармолеи ) смотреть. Не осталось ничего святого. И ничего что у нас идёт СВО , парни и девчата гибнут, а тут развлекаловка. Лично меня тошнит при виде всего этого. Кстати видео я посмотрела. Это на камеру разврат, а что тогда делают без камер, фу, мерзко, противно, непорядочно. Цепи золотые на попу нацепить, кощунство. Вот ничем не удивили, а только ещё раз подтвердили свою непорядочность. Вы лучше деткам больным помогли, старикам немощным. Вот тогда бы вас народ зауважал и свою душу и совесть очистили. Поступки должны быть человеческие, а не сатанинские. Просто хочется у вас у всех спросить : Как вам живётся с таким то развратным поведением? С жиру беситесь, это слово как нельзя точно определяет вас. Бес вами руководит. Вы в народ что несёте? ОПОМНИТЕСЬ! УГОМОНИТЕСЬ! Начните делать добрые и полезные дела. Хотя наверно уже поздно, когда совесть напрочь отсутствует.
17:25:02 26-12-2023
Галина (16:28:15 26-12-2023) Наверно мы уже никогда не вернёмся в те времена, когда была ... А вы прям все два года не развлекаетесь никак? Кинно не смотрите? дни рождения не отмечаете?
18:08:12 26-12-2023
Галина (16:28:15 26-12-2023) Наверно мы уже никогда не вернёмся в те времена, когда была ... Галина, Вы сами делаете добрые дела, или моралфаг очередной? Никогда не чудили? Мать Тереза? Люди живут, как хотят. У Вас зависть, что нет таких возможностей? Вот мне абсолютно пофиг на всех персонажей этого цирка - клоуны не они, а кто это раздувает. Это не моя жизнь и она стороной. Это их жизнь.
18:57:36 26-12-2023
Гость (18:08:12 26-12-2023) Галина, Вы сами делаете добрые дела, или моралфаг очередной?... А я не хочу, чтоб мои дети видели это и считали это нормой, такое г... но сейчас из каждого утюга льется. Надоело.
19:09:13 26-12-2023
Гость (18:57:36 26-12-2023) А я не хочу, чтоб мои дети видели это и считали это нормой, ... Так и не надо подобное раскручивать - из каждого утюга олени трубят, петиции строчат. Ты прикинь своим серым веществом - если не рассказывать, никто и не узнает. А подобные движения всегда были есть и будут. Тут вопрос не в самом факте, а в массовом освещении. Ну а дети... Дети узнают, так как взрослые рассказывают.
20:12:44 26-12-2023
Гость (18:08:12 26-12-2023) Галина, Вы сами делаете добрые дела, или моралфаг очередной?... Да люди живут как хотят, когда закрылись в квартире и их не видно, но если это стало публично, это пропаганда сто пудов.....
11:15:00 29-12-2023
Гость (18:08:12 26-12-2023) Галина, Вы сами делаете добрые дела, или моралфаг очередной?... А сами, что на благо сделали? Вот потому что пофиг на все и имеем то, что имеем...
19:26:54 26-12-2023
Галина (16:28:15 26-12-2023) Наверно мы уже никогда не вернёмся в те времена, когда была ... А вы так хотите вернуться во времена цензуры и тотальных запретов?
16:51:39 26-12-2023
Старуху милявскую в чём была на свинг-вечеринке депортировать в Хохляньдию.
23:31:52 28-12-2023
Гость (16:51:39 26-12-2023) Старуху милявскую в чём была на свинг-вечеринке депортироват... Они наверно думали, что им помимо званий ,, народных,, ещё и ,, Героев Труда,, дадут 😂. За такой вклад в культуру России надо чем-то поощрить
16:59:34 26-12-2023
Новогодние передачи, если вырежут эту даму, от этого ничего не потеряют. Моё мнение.
18:16:32 26-12-2023
Мы должны переживать что их вырежут из передач? Не жалко
18:45:53 26-12-2023
Ну и вырежут не велика потеря
19:10:48 26-12-2023
Вот абсолютно без разницы вырежут Милявскую или нет - этот шлак не смотрю в принципе. А вы по инерции смотрите все эти огоньки или как? Уж лучше радио включить, да с людьми общаться.
19:30:41 26-12-2023
звезды пришли туда, чтобы отдохнуть к концу года. Сами себя назвали звездами и шабаш называют отдыхом? От чего они устали? Кому они нужны? Молодое поколение никого из них не знает им они совсем не интересны. Пора уж на покой.
22:36:04 26-12-2023
пришли туда, чтобы отдохнуть (19:30:41 26-12-2023) звезды пришли туда, чтобы отдохнуть к концу года. Сами себя... Молодое поколение других клоунов знает. Блогеров всяких. Таковы наверно люди) любят искать себе кумиров
19:40:09 26-12-2023
Прочитала только заголовок и АПЛОДИРУЮ СТОЯ. УБРАТЬ ВСЮ ЭТУ НЕЧИСТЬ С НАШИХ ЭКРАНОВ!
20:02:03 26-12-2023
Лолита призвала всех оставаться людьми. А что-то она мало была похожа на человека, когда полуголая в свои то годы ползала на четвереньках на этой вечеринке. Мое мнение, что все наши напыщенные звёзды совсем уж зажрались и ведут себя похабно. До сих пор не понимаю, как они могут считаться деятелями культуры и искусства. В моем представлении культурный человек выглядит совсем по-другому.
07:09:06 27-12-2023
Гость (20:02:03 26-12-2023) Лолита призвала всех оставаться людьми. А что-то она мало бы... Ну вы ни разу не были в театре или в филармонии, т.к. не отличаете культуру и искусство от попсы. Ещё туда же лезете обличать
20:40:21 26-12-2023
Бесстыжая, позорница. Аплодируем стоя за то что наконец-то их всех лишат всех благ.
20:45:10 26-12-2023
Да вам всем Мао нужен, одеть вас в робы и отправить поднимать сельское хозяйство.
15:22:31 27-12-2023
Вдуть и пинка по тому же месту!
20:15:15 28-12-2023
Гость (18:08:12 26-12-2023) Галина, Вы сами делаете добрые дела, или моралфаг очередной?... Я была воспитана морально и детей также воспитывала и своих и вверенных мне. Несли добро в массы и никакой пошлятины. А вы живёте по принципу ,, моя хата с краю,, а на счёт цензуры и тотал ного контроля... так а когда его не было? Мы живём в обществе и никуда не денешься от этого. Но освящать подобное в массы я считаю кощунством и непотребно при нынешнем положении. Это жирование и показ своих ,, прелестей,, гадостей, пропаганда о том, что вот так нужно жить. Нам зачем это нужно? Моим внукам тем более!!! Я воспитала своих детей и хочу, чтоб такое же воспитание было и у моих внуков. Мне этот шабаш ни к чему, многие со мной согласятся. Почитайте слова Е. Евстигнеева, который говорил о том, что наступят времена, когда бездарные артисты начнут снимать штаны, вот тогда и наступит каюк культуре. Т.е. показать уже нечего и не способны ни на что, как оголять свои ж... , простите