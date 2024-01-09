Киркоров передаст гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим белгородцам

По словам певца, он сам принял это решение

09 января 2024, 09:03, ИА Амител

Фото: vk.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, засветившийся на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, заявил о том, что передаст гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" пострадавшим от обстрелов в Белгороде. Об этом он написал в социальных сетях.

"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", – написал Киркоров.

Напомним, что после участия в вечеринке в клубе "Мутабор" Киркоров заявил о том, что он заходил туда на пять минут. Из-за похода на мероприятие номера с участием Филиппа Киркорова вырезали из большинства новогодних шоу.