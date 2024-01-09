Киркоров передаст гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим белгородцам
По словам певца, он сам принял это решение
09 января 2024, 09:03, ИА Амител
Российский певец Филипп Киркоров, засветившийся на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, заявил о том, что передаст гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" пострадавшим от обстрелов в Белгороде. Об этом он написал в социальных сетях.
"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", – написал Киркоров.
Напомним, что после участия в вечеринке в клубе "Мутабор" Киркоров заявил о том, что он заходил туда на пять минут. Из-за похода на мероприятие номера с участием Филиппа Киркорова вырезали из большинства новогодних шоу.
09:08:38 09-01-2024
А куда ему деваться? прижали после "адской" вечеринки)))))))))))
09:23:26 09-01-2024
Ну вот, перевоспитали
10:43:52 09-01-2024
Гость (09:23:26 09-01-2024) Ну вот, перевоспитали... Да как сказать. Он же не передал деньги на СВО-у европ и вопросов не возникнет в случае чего. Лучше бы ещё добавил чей Крым. Одним словом- румын! (как его назвали в фильме "Брат-2")
09:42:08 09-01-2024
кто пойдёт на концерт киркорова - тот лох!
09:46:12 09-01-2024
сколько им платят за такую работу,как в "Маске", если он их передает городу.Наверно, очень большие деньги.Ни один академик столько не получает, сколько эти лицедеи.
10:06:55 09-01-2024
Гость. (09:46:12 09-01-2024) сколько им платят за такую работу,как в "Маске", если он их ... лямами...
10:03:03 09-01-2024
Зачем такой длинный заголовок ? Можно было бы ограничиться первыми двумя славами
10:32:11 10-01-2024
гость (10:03:03 09-01-2024) Зачем такой длинный заголовок ? Можно было бы ограничиться п... Типа Педик раскошелился.
10:27:46 09-01-2024
пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки --- а ведь такое не каждый правозащитник сказал
10:40:07 09-01-2024
плебс в восторге от того как нагнули киркорова и прочих. их не жалко, это их выбор. спасибо , что не сожгли на костре :)
11:11:37 09-01-2024
Гость (10:40:07 09-01-2024) плебс в восторге от того как нагнули киркорова и прочих. их ... Вам, боярам, не понять. Вы, похоже, с ним одной крови - такие же .....
12:47:47 09-01-2024
вообще-то надо деньги брать с тех, кто светится на федеральном канале, а не давать им. Певцов многА, а вот каналов (федеральных) на пальцах рук (руки)
13:50:05 09-01-2024
Киркоров передаст - этим все сказано.
14:06:44 09-01-2024
А много передастов не передают
20:49:56 13-01-2024
Лучше бы создали хорошую, интересную, познавательную передачу без этих Масок и заработали бы денег на рекламе от спонсоров. Глаголом жечь сердца (с) Телезрителям нечего смотреть, Киркорян и подобные надоели. Правды нет давно, только хлеб и зрелища низкого уровня