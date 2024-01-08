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Рэпер Vacio заявил о том, что он готов отправиться на СВО

После выхода из спецприемника его могут отправить в армию

08 января 2024, 21:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Рэпера Vacio, пришедшего на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, отправят в армию после завершения срока административного ареста. Об этом сообщает Mash.

Ранее стало известно, что Николаю Васильеву вручили повестку в военкомат на 9 января. По словам артиста, службу в армии он не прошел из-за гастролей.

Также сообщается, что Vacio заявил о готовности оправиться на СВО, если он будет там полезен.

Тот самый носок, по словам рэпера, во время вечеринки с него сняли насильно, а к меньшинствам он не имеет никакого отношения.

Знаменитости

Комментарии 7

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Гена

21:52:48 08-01-2024

Че не заявлять-прекрасно знает что его туда не отправят

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Гость

06:56:26 09-01-2024

Как СИЗО перевоспитывает

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Гость

07:03:24 09-01-2024

" службу в армии он не прошел из-за гастролей" - а чо, так можно было!?!?

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Гость

07:33:50 09-01-2024

Да,на нём деньги делают,однако этот скандал может способствовать его отправке на фронт.

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Гость

09:08:50 09-01-2024

На СВО чорта!

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Гость

11:41:21 09-01-2024

Гость (09:08:50 09-01-2024) На СВО чорта!... Ну в свое время Шнуров голый перед всеми выступал, вас это не коробило? Перед публикой, представьте себе, и даже в Германии. А вы сейчас тут с пеной у рта ходите-брызгаете. Хотя, да-это другое...

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Гость

12:50:20 09-01-2024

Гость (11:41:21 09-01-2024) Ну в свое время Шнуров голый перед всеми выступал, вас это н... в свое время --- так это ключевые слова. Пора заметить, что ситуация изменилась. Кто не понял, тому потом может объяснят, от итогов зависеть будет

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