Бузова напугала поклонников походом к кардиологу

Блогер просто рассказала, что сходила к врачу, это вызвало бурю обсуждений

19 апреля 2023, 11:55, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial

Российская телеведущая и блогер Ольга Бузова в социальных сетях рассказала о своём походе к врачу, чем напугала поклонников.

Бузова продолжает выступать в различных шоу и работать телеведущей, но накануне она задумалась о своём здоровье, о чём рассказала подписчикам. Девушка посетила кардиолога, а её фанаты начали обсуждение возможных проблем со здоровьем, с которыми столкнулась Бузова.

Она отметила, что с её сердцем всё в порядке, но такие заявления подписчиков не убедили.