Бузова напугала поклонников походом к кардиологу
Блогер просто рассказала, что сходила к врачу, это вызвало бурю обсуждений
19 апреля 2023, 11:55, ИА Амител
Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial
Российская телеведущая и блогер Ольга Бузова в социальных сетях рассказала о своём походе к врачу, чем напугала поклонников.
Бузова продолжает выступать в различных шоу и работать телеведущей, но накануне она задумалась о своём здоровье, о чём рассказала подписчикам. Девушка посетила кардиолога, а её фанаты начали обсуждение возможных проблем со здоровьем, с которыми столкнулась Бузова.
Она отметила, что с её сердцем всё в порядке, но такие заявления подписчиков не убедили.
11:58:02 19-04-2023
Какой кошмар!!!!!!!!!!!!!!!!!!