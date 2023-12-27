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Киркоров пропал с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все"

Изначально на афише комедии был певец, однако теперь вместо него там комик Павел Воля

27 декабря 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

Поп-король Филипп Киркоров пропал с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все" на ТНТ после скандала с "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Изначально на афише комедии был Киркоров, однако теперь же вместо него там комик Павел Воля.

Чуть больше повезло певице Анне Асти – ей просто "надели" очки и не стали убирать ее с постера. В комедии она играет куклу Барби. При этом останутся ли Киркоров и Асти в самой картине, пока неизвестно.

Комментарии 8

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гость

23:07:16 27-12-2023

Наконец-то! Ура!

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Гость

06:22:21 28-12-2023

Воля тоже не лучше, даже ещё хуже Киркорова. Смотрела его выступление в Америке - это ужас ужасный, сплошной откровенный мат, пошлые шуточки в сторону России, унизительные высказывания. Даже удивляет, почему к нему претензий нет

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Гость

07:54:55 28-12-2023

Филипп Киркоров меняет все! :-)

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гость

08:09:15 28-12-2023

Отличная новость! С такими новостями даже подорожание яиц в стране не так страшно!!!

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Гость

08:41:57 28-12-2023

Не "поп-король", а "король поп", исправьте, пожалуйста.

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горожанка

11:17:08 28-12-2023

Гость (08:41:57 28-12-2023) Не "поп-король", а "король поп", исправьте, пожалуйста.... насмешили, но замечание в точку)))

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Гость

10:15:21 28-12-2023

Сменили старого петуха на молодого! Вот радость-то...

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Гость

10:52:08 28-12-2023

а за изнасилование шедевров советской классики, когда будет отмена и вопли на эту тему, или все нормально? так и надо?

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