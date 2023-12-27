Киркоров пропал с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все"
Изначально на афише комедии был певец, однако теперь вместо него там комик Павел Воля
27 декабря 2023, 22:59, ИА Амител
Фото: Shot
Поп-король Филипп Киркоров пропал с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все" на ТНТ после скандала с "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Изначально на афише комедии был Киркоров, однако теперь же вместо него там комик Павел Воля.
Чуть больше повезло певице Анне Асти – ей просто "надели" очки и не стали убирать ее с постера. В комедии она играет куклу Барби. При этом останутся ли Киркоров и Асти в самой картине, пока неизвестно.
23:07:16 27-12-2023
Наконец-то! Ура!
06:22:21 28-12-2023
Воля тоже не лучше, даже ещё хуже Киркорова. Смотрела его выступление в Америке - это ужас ужасный, сплошной откровенный мат, пошлые шуточки в сторону России, унизительные высказывания. Даже удивляет, почему к нему претензий нет
07:54:55 28-12-2023
Филипп Киркоров меняет все! :-)
08:09:15 28-12-2023
Отличная новость! С такими новостями даже подорожание яиц в стране не так страшно!!!
08:41:57 28-12-2023
Не "поп-король", а "король поп", исправьте, пожалуйста.
11:17:08 28-12-2023
Гость (08:41:57 28-12-2023) Не "поп-король", а "король поп", исправьте, пожалуйста.... насмешили, но замечание в точку)))
10:15:21 28-12-2023
Сменили старого петуха на молодого! Вот радость-то...
10:52:08 28-12-2023
а за изнасилование шедевров советской классики, когда будет отмена и вопли на эту тему, или все нормально? так и надо?