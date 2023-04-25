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Киркоров рассказал о своей политической позиции

По его словам, её необязательно показывать лозунгами

25 апреля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: classpic.ru
Фото: classpic.ru

Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о своей политической позиции. Его слова передаёт газета "Аргументы и Факты".

"Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я её выражаю в песнях. Мне необязательно выражать её лозунгами. Вся Москва увешана афишами – "Филипп Киркоров в Кремле". И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна – это сцена, где я пою песни", – заявил певец.

Также Киркоров прокомментировал обвинения в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих. Он предположил, что таким образом с ним начали сводить счёты, после того как он публично поддержал Аллу Пугачёву.

культура

Комментарии 5

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Гость

12:05:09 25-04-2023

публично поддержал Аллу Пугачёву --- фактически, предателя Галкина. Получается с позицией запутано

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1

12:17:03 25-04-2023

переобувается - жареным запахло

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Гость

12:30:12 25-04-2023

Спел бы какую песню про Родину.Но прилично одевшись,не в колготках.

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Гость

12:53:01 25-04-2023

Его позиция - попой кверху. И Галкина с Пугачевой он поддержал из солидарности, как ЛГБТ поддерживает другого ЛГБТ. Пугачеву в эстрадных кругах еще в 90-х называли матерью всех голубых, она их крышевала и женилась на них, о традиционном супружестве и речи быть не могло.

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Гость

17:14:38 25-04-2023

- Ваше политическое кредо? - Всегда! (С) Ильф и Петров

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