По его словам, её необязательно показывать лозунгами

25 апреля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: classpic.ru

Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о своей политической позиции. Его слова передаёт газета "Аргументы и Факты".

"Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я её выражаю в песнях. Мне необязательно выражать её лозунгами. Вся Москва увешана афишами – "Филипп Киркоров в Кремле". И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна – это сцена, где я пою песни", – заявил певец.

Также Киркоров прокомментировал обвинения в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих. Он предположил, что таким образом с ним начали сводить счёты, после того как он публично поддержал Аллу Пугачёву.