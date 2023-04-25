Киркоров рассказал о своей политической позиции
По его словам, её необязательно показывать лозунгами
25 апреля 2023, 11:35, ИА Амител
Фото: classpic.ru
Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о своей политической позиции. Его слова передаёт газета "Аргументы и Факты".
"Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я её выражаю в песнях. Мне необязательно выражать её лозунгами. Вся Москва увешана афишами – "Филипп Киркоров в Кремле". И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна – это сцена, где я пою песни", – заявил певец.
Также Киркоров прокомментировал обвинения в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих. Он предположил, что таким образом с ним начали сводить счёты, после того как он публично поддержал Аллу Пугачёву.
12:05:09 25-04-2023
публично поддержал Аллу Пугачёву --- фактически, предателя Галкина. Получается с позицией запутано
12:17:03 25-04-2023
переобувается - жареным запахло
12:30:12 25-04-2023
Спел бы какую песню про Родину.Но прилично одевшись,не в колготках.
12:53:01 25-04-2023
Его позиция - попой кверху. И Галкина с Пугачевой он поддержал из солидарности, как ЛГБТ поддерживает другого ЛГБТ. Пугачеву в эстрадных кругах еще в 90-х называли матерью всех голубых, она их крышевала и женилась на них, о традиционном супружестве и речи быть не могло.
17:14:38 25-04-2023
- Ваше политическое кредо? - Всегда! (С) Ильф и Петров