Стас Садальский публично обвинил звезду фильма "Вызов" Юлию Пересильд в алкоголизме
Актёр не верит в то, что съёмочная группа действительно летала в космос
24 апреля 2023, 06:45, ИА Амител
Кадр из видео на "Кинопоиске"
Российский актёр Стас Садальский публично обвинил свою коллегу, звезду фильма "Вызов" Юлию Пересильд в алкоголизме. Пост он опубликовал в одной из социальных сетей.
Садальский разместил на своей странице фото Пересильд, под которым написал, что тоже летал в "космос", когда злоупотреблял алкоголем. Он также призвал всех отказаться от употребления.
Как отмечает ряд СМИ, Садальский не верит в то, что съёмочная группа действительно летала в космос для работы над фильмом "Вызов". Он уже неоднократно высказывался на эту тему и подкалывал Пересильд, подозревая её и продюсеров картины в обмане.
07:02:11 24-04-2023
Теперь всё понятно
07:09:53 24-04-2023
что то давно этого "графа" не видно не слышно было. я уж думал он коней двинул.
07:16:42 24-04-2023
Не завидна судьба актеров: с годами у них происходит размножение личности, из созданных ролей, образов все труднее им выйти. Наваждения, галлюцинации, подозрения...Эх, "Касылек, касылек..."
08:25:47 24-04-2023
Конечно никто никуда не летал, кто фильм хоть смотрел ..не? что там?
08:58:51 24-04-2023
Если ей Героя, то космонавтам Народных артистов давать!!! Не надо так низко ронять звание Героя России!!! Парни жизнь отдают и то не всем Героя присваивают.
09:03:14 24-04-2023
Садальский кого-то обвиняет в алкоголизме?! )))Видать недавно сам так крепко завязал что у него что-то перетянулось ) А фильм отличный,давно хороших наши не снимали.Если пиндосы вслед за нами выпустят художественный фильм со съёмками непосредственно в космосе,то наверняка у них получится только дорогостоящая drisnja в основном в компьютерной обработке.Ни Том Круз,ни Джонни Депп,ни Дэнни Де Вито не спасут.
09:06:00 24-04-2023
Теперь Пересильд - Первая Космическая девушка по Вызову.
09:13:47 24-04-2023
Гость (09:06:00 24-04-2023) Теперь Пересильд - Первая Космическая девушка по Вызову.... Ты,дядя,дурак?Оперирующих врачей девушками по вызову называть.Или в скорой помощи...
09:10:02 24-04-2023
Героя раньше давали первым космонавтам.А потом за определённые значительные поступки.Хотя,если посмотреть этот фильм:подготовка,полёт,жизнь на МКС,приземление...Они достойны многого.
09:19:21 24-04-2023
Гость (09:10:02 24-04-2023) Героя раньше давали первым космонавтам.А потом за определённ... Героя дают ВСЕМ космонавтам, без исключения, а не первым и не за особые достижения. За последующие полеты уже Героя не дают.
09:38:47 24-04-2023
Гость (09:19:21 24-04-2023) Героя дают ВСЕМ космонавтам, без исключения, а не первым и н... Ну если так,то если учитывать,что они постоянно во время своей работы конкретно рискуют жизнью и здоровьем...
09:23:02 24-04-2023
Гость (09:10:02 24-04-2023) Героя раньше давали первым космонавтам.А потом за определённ... А если не смотреть, не так? Подготовка к полету в космос совсем не кино. В нем и 10-й части не показали из того, через что приходится проходить. А бывает, всю жизнь посвящают этому, а в космос так и не летят. И никаких, понимаешь, "звезд героев".
10:16:57 24-04-2023
Гость (09:23:02 24-04-2023) А если не смотреть, не так? Подготовка к полету в космос со... Некоторые космонавты ГОДАМИ на земле отрабатывают стыковку,которая в космосе длится минуты и заканчивается решающими секундами.А аппаратура-то миллиарды стоят...
09:19:23 24-04-2023
В фильме после посадки прооперированный космонавт,только что вытащенный из спускаемого аппарата, спрашивает персонажа Машкова:"А почему без цветов?"-"Так ты же живой"........
09:20:28 24-04-2023
Уж кто бы говорил, а не этот алкаш. Он и актер то никакой был всегда, но вылез тут со своим мнением. Кому оно интересно, бухал в своей помойке, бухай и дальше.
09:30:44 24-04-2023
Не надо так низко ронять звание Героя России!!! Парни жизнь отдают и то не всем Героя присваиваю-------------Ну да, мы знаем своих героев, Шойгу, Кириенко, Кадыров.........
12:01:20 24-04-2023
Гость (09:30:44 24-04-2023) Не надо так низко ронять звание Героя России!!! Парни жизнь... Про табуреткина забыли)))
09:32:44 24-04-2023
Во время настоящего приземления спускаемого аппарата помимо онлайн трансляции снимались эпизоды фильма.Перед тем как подойти к Юлии Пересильд,которую уже "извлекли" из корабля и она сидела в складном кресле,Машков обратился к журналистам :" А теперь,ребята,засуньте свои мобильники себе в ж..у".Странно,но в зале во время просмотра этого фильма меня несколько раз посещала та же мысль...Но насчёт зрителей.
10:04:07 24-04-2023
Гость (09:32:44 24-04-2023) Во время настоящего приземления спускаемого аппарата помимо ... отличная актриса, чего Садальский всякие сплетни про Юлию Пересильд
10:11:01 24-04-2023
Напомнил о себе
11:32:10 24-04-2023
Гость (08:25:47 24-04-2023) Конечно никто никуда не летал, кто фильм хоть смотрел ..не? ... Вчера смотрела, хороший фильм, но операция такого рода невозможна в космосе, при температуре от 37.9 до 38.5 космонавт бы доктора не дождался при таком диагнозе: травма с осложнениями. Действительно, Юлия летает по космическому кораблю, общается с космонавтами. Хороший повод задуматься о медицине в космосе, о том, как ведет себя организм в космосе,что ему можно, а что нельзя.
11:33:29 24-04-2023
Что за народ у нас все хорошее надо обгадить... И фильм не то пальто, и артистка - героиня - самозванка... Да не претендует она на звание Героя России. Оставьте в покое Юлю. Она просто сыграла роль и просто талантливая и смелая девушка
11:47:07 24-04-2023
Они там перемешали съемки в павильоне и "в космосе". Причем так искусно, что непонятно где что снималось. Отсюда вопрос, А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? и если они реально летали, то зачем? пиар ценою полтора миллиарда бюджетных денег? не буду сейчас про "смски на лечение детей", хотя почему бы и не вспомнить? и про хейт этой женщины со стороны реальных космонавтов тоже не буду..как обычно: мы многого не знает, а это другое. Одним словом, наслаждайтесь. А Садальский, что Садальский? ну сказал и сказал..я вот тоже говорю и что? все остались при своем, только бюджет без полорашки миллиарда
11:47:36 24-04-2023
Не верьте этим Бредням.Методы разные и фамилии разные , а цель одна - Очернить любой ценой успех нашего народа. Заодно и попиариться можно. Про того же Садальского давно все забыли , а тут такой шанс...
13:00:56 24-04-2023
ВАЛЕРИЙ (11:47:36 24-04-2023) Не верьте этим Бредням.Методы разные и фамилии разные , а це... Садальского знаю, Пересильд не слышал.
14:41:31 24-04-2023
Гость (13:00:56 24-04-2023) Садальского знаю, Пересильд не слышал.... А сам-то ты кто?
12:38:53 24-04-2023
В этом фильме мама космонавтки-медика тоже выдала мысль типа,какого чёрта туда летать лучше бы деньги раздали пенсионерам и в детские дома )
12:54:05 24-04-2023
и артистка - героиня - самозванка... - это стопроцентов
12:59:07 24-04-2023
Пьянь очнулась, поняла что про нее забыли и изрыгнула свое типо мнение. Кому оно интересно, иди пей дальше, какой из него актер, пена бесполезная и была и есть.
17:28:44 24-04-2023
Гость (12:59:07 24-04-2023) Пьянь очнулась, поняла что про нее забыли и изрыгнула свое т... Садальский давно не пьет, как ты, и не рыгает, как ты. Его никто не забывал, как забудут Бузову и Пересильд.
17:43:34 24-04-2023
Гость (17:28:44 24-04-2023) Садальский давно не пьет, как ты, и не рыгает, как ты. Его н... Как можно забыть его, если его и так никто не помнит ? :-) Садальский - обычный бездарь, он был им всегда, пьющий не в меру, с отекшей мордой, но тут решивший попиариться на публике, вдруг вспомнят и подачку дадут на опохмел :-)
13:08:23 25-04-2023
Как можно забыть его, если его и так никто не помнит ? :--------------Его вся страна помнит, из Место встречи изменить нельзя. Или у вас на Украине этот фильм не показывают?
13:16:18 25-04-2023
это у нас так происходит реклама фильма "Вызов". Любое упоминание, кроме некролога
13:20:45 25-04-2023
про Пересильд я узнала только когда ее решили запустить в космос. Садальского с детства знаю
13:27:36 25-04-2023
Гость (13:20:45 25-04-2023) про Пересильд я узнала только когда ее решили запустить в ко... вспомнилось : "...запускай Берлагу.."(с)
11:34:57 26-04-2023
Завистники, ну, прекратите же травить Пересильд! Она молодец, не испугалась. Дай бог ей здоровья и в дальнейшем успешно сниматься в фильмах!
11:45:37 26-04-2023
Учитывая что никто никуда не летал - то да герои прям.