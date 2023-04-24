Стас Садальский публично обвинил звезду фильма "Вызов" Юлию Пересильд в алкоголизме

Актёр не верит в то, что съёмочная группа действительно летала в космос

24 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

Кадр из видео на "Кинопоиске"

Российский актёр Стас Садальский публично обвинил свою коллегу, звезду фильма "Вызов" Юлию Пересильд в алкоголизме. Пост он опубликовал в одной из социальных сетей.

Садальский разместил на своей странице фото Пересильд, под которым написал, что тоже летал в "космос", когда злоупотреблял алкоголем. Он также призвал всех отказаться от употребления.

Как отмечает ряд СМИ, Садальский не верит в то, что съёмочная группа действительно летала в космос для работы над фильмом "Вызов". Он уже неоднократно высказывался на эту тему и подкалывал Пересильд, подозревая её и продюсеров картины в обмане.