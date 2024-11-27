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Киркоров снизил цену выступлений на 5 млн из-за нехватки заказов

У "поп-короля" до сих пор есть свободные даты в предновогоднюю неделю

27 ноября 2024, 17:16, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Выступления певца Филиппа Киркорова подешевели на 5 млн рублей – до 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Музыкант столкнулся с отсутствием заказов на новогодние корпоративы. За дополнительные 2 млн рублей Киркоров готов не только исполнить свои хиты, но и сыграть роль Деда Мороза.

В публикации отмечается, что в расписании артиста еще есть свободные дни в декабре и январе, в том числе и в последнюю неделю этого года. Из требований – гримерка с зашторенными окнами, кола, еда, а также наличие службы безопасности и правоохранителей на мероприятии.

культура

Комментарии 5

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Гость

17:32:44 27-11-2024

К сожалению ещё остались те, кто на его концерты ходит и деньги немалые тратит. Но мне их не жалко. Уровень есть уровень.

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гость

17:40:38 27-11-2024

а зачем он нам на корпоративе....

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Коля

18:31:49 27-11-2024

Король поп...

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Гость

00:34:44 28-11-2024

Я школу закончил в 1990 году. Когда входили в школу говорили кто последний тот киркоров. Это чудо еще живое?

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Гость

23:09:47 28-11-2024

Как же он несчастный выживать теперь будет на такие гроши...

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