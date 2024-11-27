Киркоров снизил цену выступлений на 5 млн из-за нехватки заказов
У "поп-короля" до сих пор есть свободные даты в предновогоднюю неделю
27 ноября 2024, 17:16, ИА Амител
Деньги / Фото: amic.ru
Выступления певца Филиппа Киркорова подешевели на 5 млн рублей – до 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Музыкант столкнулся с отсутствием заказов на новогодние корпоративы. За дополнительные 2 млн рублей Киркоров готов не только исполнить свои хиты, но и сыграть роль Деда Мороза.
В публикации отмечается, что в расписании артиста еще есть свободные дни в декабре и январе, в том числе и в последнюю неделю этого года. Из требований – гримерка с зашторенными окнами, кола, еда, а также наличие службы безопасности и правоохранителей на мероприятии.
17:32:44 27-11-2024
К сожалению ещё остались те, кто на его концерты ходит и деньги немалые тратит. Но мне их не жалко. Уровень есть уровень.
17:40:38 27-11-2024
а зачем он нам на корпоративе....
18:31:49 27-11-2024
Король поп...
00:34:44 28-11-2024
Я школу закончил в 1990 году. Когда входили в школу говорили кто последний тот киркоров. Это чудо еще живое?
23:09:47 28-11-2024
Как же он несчастный выживать теперь будет на такие гроши...