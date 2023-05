Топ-10 интересных фактов из биографии Филиппа Киркорова

30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 56 лет

30 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Филипп Киркоров/ Фото: из социальных сетей Филиппа Киркорова

30 апреля звезда советской и российской эстрады Филипп Киркоров отмечает день рождения, 56 лет. На сцене он находится давно, но всё ещё не перестаёт быть актуальным, обновляет свой образ и не боится экспериментов. Amic.ru публикует топ-10 интересных фактов из биографии артиста.

1. В первый раз Киркоров вышел на сцену в пять лет на концерте отца Бедроса Киркорова в театре Петрозаводска. Сын подарил отцу гвоздику, а потом Бедрос Киркоров представил ребёнка зрителям.

2. Филипп Киркоров окончил московскую школу № 413 с золотой медалью, потом пытался поступить в ГИТИС, но провалил экзамены и пошёл в Музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил с красным дипломом.

3. Филипп Киркоров от России выступал на конкурсе Евровидение в 1995 году и занял 17-е место.

4. Филиппа Киркорова приглашал американский певец Майкл Джексон поучаствовать в благотворительной программе Michael Jackson and Friends. What more can I give. В ней Киркоров представлял Россию.

5. У Киркорова есть альбом на испанском языке Magico Amor. Киркоров записал его на студии Azteca Records (Лос-Анджелес) и выпустил в Мексике. Певец планировал записать ещё одну испаноязычную пластинку, но не закончил её.

6. Киркоров писал песни для участников Евровидения. Сначала – для Дмитрия Колдуна, который представлял Белоруссию на Евровидении-2007, в 2008 году Киркоров написал трек Shady Lady для представительницы Украины Ани Лорак, которая в итоге заняла второе место. За это Киркорову даже дали звание народного артиста Украины, которое у него, правда, забрали в 2023 году.

Кроме того, в 2014 году Киркоров стал композитором песни сестёр Толмачёвых You Are the Only One ("Ты единственная"), в 2018 он был помощников и композитором песни My Lucky Day ("Мой удачный день") для молдавской группы DoReDos, в 2019 году Киркоров помогал на Евровидении Сергею Лазареву и написал ему песню Scream , в 2020-м – стал композитором трека Prison для представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, для неё же в 2021-м написал песню Sugar.

7. В 2018 году Филипп Киркоров внезапно стал популярен и на YouTube. Он выпустил несколько клипов, которые завирусились в интернете и набрали миллионы просмотров. Сейчас клип "Цвет настроения синий" имеет на YouTube 66,3 млн просмотров, "Цвет настроения чёрный" – 176 млн просмотров, "Ибица" – 29 млн рублей, а "Извинение за "Ибицу" – 32 млн просмотров.

8. У Киркорова есть два ребёнка, причём оба – от суррогатной матери. Дочь Алла-Кристина родилась в 2011 году, её Киркоров назвал в честь матери Виктории и Аллы Пугачёвой. Сын Киркорова родился в 2012 году, он тоже назван двойным именем – Мартин-Кристин. Первая часть имени – дань памяти любимому исполнителю Киркорова Рики Мартину, а вторая – напоминание о болгарских корнях, потому что имя Кристо – болгарское.

9. Филипп Киркоров по знаку зодиака – Телец, а по восточному гороскопу – Огненная Коза.

10. Киркорова смело можно назвать не только певцом, но и актёром кино. Он снялся в 25 фильмах, в большинстве их них он сыграл в качестве камео. Кроме того, Киркоров сыграл во многих телевизионных мюзиклах и дублировал шесть фильмов и мультиков.