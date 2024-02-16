Киркоров станет членом жюри нового сезона шоу "Маска"

Угадывать исполнителей вместе с ним будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез

16 февраля 2024, 13:18, ИА Амител

Микрофоны на стойках / Фото: pxhere.com

Российский певец Филипп Киркоров станет главой жюри в пятом сезоне шоу "Маска". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

"Юбилей – это праздник. А там, где "Маска", где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас – там тоже праздник", – сказал Киркоров на презентации шоу.

Вместе с ним угадывать исполнителей будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Ведущим проекта будет Вячеслав Макаров.

Ранее сообщалось, что Киркоров после участия в "голой" вечеринке приехал в зону СВО.