Киркоров станет членом жюри нового сезона шоу "Маска"
Угадывать исполнителей вместе с ним будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез
16 февраля 2024, 13:18, ИА Амител
Микрофоны на стойках / Фото: pxhere.com
Российский певец Филипп Киркоров станет главой жюри в пятом сезоне шоу "Маска". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.
"Юбилей – это праздник. А там, где "Маска", где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас – там тоже праздник", – сказал Киркоров на презентации шоу.
Вместе с ним угадывать исполнителей будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
Ведущим проекта будет Вячеслав Макаров.
Ранее сообщалось, что Киркоров после участия в "голой" вечеринке приехал в зону СВО.
14:07:12 16-02-2024
гнать его метлой. только гнать.
14:08:31 16-02-2024
значит смотреть эту МАСКУ никто не будет
14:15:59 16-02-2024
гость (14:08:31 16-02-2024) значит смотреть эту МАСКУ никто не будет... Вы - "никто". Сами дали определение)))
15:01:13 16-02-2024
Гость (14:15:59 16-02-2024) Вы - "никто". Сами дали определение))) ... Пучеглазый армян только тебе нравится.
14:14:49 16-02-2024
Ну пусть будет.
14:23:15 16-02-2024
Дорогие товарищи, неужели кто-то ещё смотрит телевизор? Там же одна реклама. В часовой передаче ещё около часа рекламы.
15:33:49 16-02-2024
Гнать в шею поганой метлой. Да и вообще конкурс тупой, невозможно угадать, в отличие от корейского прототипа.
15:41:05 16-02-2024
Что съездил на СВО,проголосил три песни и заслужил прощение???А ЗРЯ,за такое нет прощения!!!Всех участников голой вечеринки отправить на передок,что бы поняли как можно веселиться и извращаться,когда люди гибнут за их счастье,благополучие!
16:42:14 16-02-2024
Это что Илон Маск свое шоу на российском ТВ имеет?
19:14:21 16-02-2024
Какое шоу???? Идет война! Гибнут люди! А тут шоу Какое чувство у ребят на СВО зная про это шоу Где как в басне Кукушка хвалит Петуха , за то , что хвалит он Кукушку
21:35:12 16-02-2024
Депутат Виталий Бородин обратился к гендиректору канала НТВ с просьбой исключить Киркорова из проекта «Маска», сообщает ТГ-канал Baza. Общественник рассказал, что получил более 20 тыс. писем от граждан. Люди попросили убрать артиста из популярного шоу. Авторы писем отмечали, что Киркоров является клоуном, а его поступки наполнены грязью. Бородин призвал главу телеканала обратить внимание на мнение зрителей. По словам Бородина, более 95 тыс. граждан поставили подписи под петицией о лишении Киркорова звания народного артиста РФ
12:51:30 19-02-2024
Оборотень