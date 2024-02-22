Киркоров вернулся в эфир телеканала ТНТ
Поп-король появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом
22 февраля 2024, 17:55, ИА Амител
Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова
Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир телеканала ТНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вещателя.
Поп-король появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом. Судить участников будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.
Отметим, что ранее Киркоров вернулся в эфир другого телеканала – НТВ. Он стал главой жюри нового сезона "Маска". Перед этим он посетил Горловку в ДНР, где выступил перед ранеными военными.
18:25:30 22-02-2024
Зачем? Уходя, уходи... как то так... Много возни с этими, да и получше некоторые поют.
20:10:44 22-02-2024
Кто его короновал? Какой он "поп - король"? Ресторанный певун ртом.
06:38:25 23-02-2024
Гость (20:10:44 22-02-2024) Кто его короновал? Какой он "поп - король"? Ресторанный певу... А кто некую Аллу ПугАчеву именовал примадонной и на каком основании?
20:17:13 22-02-2024
Гнать его в шею с телека! Пуст вон в Барнаул едет кондуктором в новом трамвае работать, кормить своих избалованных пробирочных детей.
08:19:55 23-02-2024
Гость (20:17:13 22-02-2024) Гнать его в шею с телека! Пуст вон в Барнаул едет кондукторо... Ну а ты спой, порадуй нас!
20:34:44 22-02-2024
Лучший певец России. Это факт! Лиричный и позитивный, певец-праздник, а людям так не хватает положительных эмоций!
22:25:45 22-02-2024
Кто его пустил обратно. неееееееееееееееееет
23:14:49 22-02-2024
Опять король поп из телевизора будет нам делать прививки толерантности напополам с тупостью и безвкусием...
11:50:42 23-02-2024
Отдай творчество молодым.Старый пень.
12:03:32 23-02-2024
Мнение народа никого не интересует??? Только деньги в глазах??? А где же ваша совесть?? Бойкотировать ТНТ!!!!!!
12:54:17 23-02-2024
Мнение народа никого не интересует??? Только деньги в глазах??? А где же ваша совесть?? Бойкотировать ТНТ!!!!!!
16:39:45 23-02-2024
Жаннет (12:54:17 23-02-2024) Мнение народа никого не интересует??? Только деньги в глазах... А кто этот ТНТ смотрит?