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Киркоров вернулся в эфир телеканала ТНТ

Поп-король появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом

22 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова
Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир телеканала ТНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Поп-король появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом. Судить участников будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

Отметим, что ранее Киркоров вернулся в эфир другого телеканала – НТВ. Он стал главой жюри нового сезона "Маска". Перед этим он посетил Горловку в ДНР, где выступил перед ранеными военными.

культура телевидение

Комментарии 12

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Дядька

18:25:30 22-02-2024

Зачем? Уходя, уходи... как то так... Много возни с этими, да и получше некоторые поют.

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Гость

20:10:44 22-02-2024

Кто его короновал? Какой он "поп - король"? Ресторанный певун ртом.

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Гость

06:38:25 23-02-2024

Гость (20:10:44 22-02-2024) Кто его короновал? Какой он "поп - король"? Ресторанный певу... А кто некую Аллу ПугАчеву именовал примадонной и на каком основании?

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Гость

20:17:13 22-02-2024

Гнать его в шею с телека! Пуст вон в Барнаул едет кондуктором в новом трамвае работать, кормить своих избалованных пробирочных детей.

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Гость

08:19:55 23-02-2024

Гость (20:17:13 22-02-2024) Гнать его в шею с телека! Пуст вон в Барнаул едет кондукторо... Ну а ты спой, порадуй нас!

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Горожанка

20:34:44 22-02-2024

Лучший певец России. Это факт! Лиричный и позитивный, певец-праздник, а людям так не хватает положительных эмоций!

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горожанка

22:25:45 22-02-2024

Кто его пустил обратно. неееееееееееееееееет

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Гость

23:14:49 22-02-2024

Опять король поп из телевизора будет нам делать прививки толерантности напополам с тупостью и безвкусием...

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Гость

11:50:42 23-02-2024

Отдай творчество молодым.Старый пень.

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Жаннет

12:03:32 23-02-2024

Мнение народа никого не интересует??? Только деньги в глазах??? А где же ваша совесть?? Бойкотировать ТНТ!!!!!!

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Жаннет

12:54:17 23-02-2024

Мнение народа никого не интересует??? Только деньги в глазах??? А где же ваша совесть?? Бойкотировать ТНТ!!!!!!

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Гость

16:39:45 23-02-2024

Жаннет (12:54:17 23-02-2024) Мнение народа никого не интересует??? Только деньги в глазах... А кто этот ТНТ смотрит?

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