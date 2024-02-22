Поп-король появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом

22 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир телеканала ТНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Поп-король появится в музыкальном шоу "Конфетка", где исполнит песню в дуэте с другим артистом. Судить участников будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

Отметим, что ранее Киркоров вернулся в эфир другого телеканала – НТВ. Он стал главой жюри нового сезона "Маска". Перед этим он посетил Горловку в ДНР, где выступил перед ранеными военными.