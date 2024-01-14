Киркоров выпустил песню после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой
В тексте исполнитель рассуждает о потерянных друзьях
14 января 2024, 08:31, ИА Амител
Филипп Киркоров после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор" выпустил песню, которая намекает на случившееся. Ролик опубликован в социальных сетях исполнителя.
В тексте песни, которая называется "Слухи", Киркоров рассуждает на тему того, что он привык быть объектом для обсуждения и зависти, но, несмотря на это, продолжает "идти навстречу жизни".
Также в композиции есть следующие строчки: "Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось" и "Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я?"
Ранее сообщалось, что Киркоров решил отдать свой гонорар за участие в "Новогодней Маске" на помощь пострадавшим от обстрелов в Белгороде. Позднее о помощи пострадавшим белгородцам также сообщила Лолита.
21:12:28 14-01-2024
Умер так умер и не чего пытаться воскреснуть
09:48:58 15-01-2024
всего лишь человек - это комментаторы тут, а это медийная личность , и имея поклонников, в числе которых дети, на него ложится определенная ответственность, и ограничения в плане своего светского поведения. Уже отлеживался однажды в психушке, и при этом еще использовал в дальнейшем свои промахи в работе. Сейчас должен по полной ответить, а не ссать по углам и кричать помогите
23:00:11 24-01-2024
Надо прекратить и всех их забыть навсегда. Надо теперь думать о молодых исполнителей
01:24:26 25-01-2024
А я вот хочу о таких , как Собчак, Даня- Маня , Пугачёва и прочая мразь, которая является врагами России. почему Государство не наказывает , да ещё и разрешает безнаказанно возвращаться на Родину?