Лолита вслед за Киркоровым заявила, что помогает со сбором средств жителям Белгорода
Она призвала поклонников помочь белгородцам вместе с ней
10 января 2024, 18:52, ИА Амител
Певица Лолита Милявская заявила, что помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода. В своем Telegram-канале она рассказала, что направляет средства команде Ксении Собчак – сейчас она занята помощью белгородцам.
Милявская поблагодарила Собчак за эту работу и призвала подписчиков поучаствовать вместе с ней в сборе средств.
"Было и Шебекино, теперь – Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно", – сказала исполнительница.Напомним, что ранее Филипп Киркоров сообщил, что собирается пожертвовать свой гонорар за участие в новогодней передаче на НТВ жителям Белгорода.
18:55:56 10-01-2024
Хохлушка переобутая
21:45:16 10-01-2024
Гость (18:55:56 10-01-2024) Хохлушка переобутая ... Вы в курсе, что негативное отношение к какой либо нации в целом, называется нацизмом?
21:43:56 10-01-2024
Нет не надо слов! Не надо паники... Что она нарушила то?
07:46:55 11-01-2024
Гость (21:43:56 10-01-2024) Нет не надо слов! Не надо паники... Что она нарушила то?... Получается ничего, раз ей ничего за это не было
07:41:09 11-01-2024
Вот молодец. И Собчак белгородцам помогает. Наверное осознали
12:31:28 11-01-2024
Правильно,легче отдать эти копейки и заткнуть рот злопыхателям.
18:51:59 13-01-2024
Пойдёт она "за пивОм" вместе с пропагандистами проституции и алкоголя. Бабе 60 лет, а она без одежды в трусах выступает. Цирк с конями! А к родным берегам их не тянет, всё за Русь "усрусь" (с) кричат, как получат по щщам морально с 3 гражданствами