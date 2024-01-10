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Лолита вслед за Киркоровым заявила, что помогает со сбором средств жителям Белгорода

Она призвала поклонников помочь белгородцам вместе с ней

10 января 2024, 18:52, ИА Амител

Фото: t.me/lolitamilyavskaya
Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская заявила, что помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода. В своем Telegram-канале она рассказала, что направляет средства команде Ксении Собчак – сейчас она занята помощью белгородцам.

Милявская поблагодарила Собчак за эту работу и призвала подписчиков поучаствовать вместе с ней в сборе средств.

"Было и Шебекино, теперь – Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно", – сказала исполнительница.Напомним, что ранее Филипп Киркоров сообщил, что собирается пожертвовать свой гонорар за участие в новогодней передаче на НТВ жителям Белгорода.

культура спецоперация Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

18:55:56 10-01-2024

Хохлушка переобутая

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Гость

21:45:16 10-01-2024

Гость (18:55:56 10-01-2024) Хохлушка переобутая ... Вы в курсе, что негативное отношение к какой либо нации в целом, называется нацизмом?

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Гость

21:43:56 10-01-2024

Нет не надо слов! Не надо паники... Что она нарушила то?

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Гость

07:46:55 11-01-2024

Гость (21:43:56 10-01-2024) Нет не надо слов! Не надо паники... Что она нарушила то?... Получается ничего, раз ей ничего за это не было

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Гость

07:41:09 11-01-2024

Вот молодец. И Собчак белгородцам помогает. Наверное осознали

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гость

12:31:28 11-01-2024

Правильно,легче отдать эти копейки и заткнуть рот злопыхателям.

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чтоб ты верил (с)

18:51:59 13-01-2024

Пойдёт она "за пивОм" вместе с пропагандистами проституции и алкоголя. Бабе 60 лет, а она без одежды в трусах выступает. Цирк с конями! А к родным берегам их не тянет, всё за Русь "усрусь" (с) кричат, как получат по щщам морально с 3 гражданствами

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