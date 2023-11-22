Киркоров вышел на красную дорожку в украшениях, которые стоят как "однушка" в Москве
Аксессуарами он украсил свой гангстерский костюм
22 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке мероприятия "Ээхх, Разгуляй!" в очень дорогих украшениях. Об этом сообщает "КП".
Киркоров надел на мероприятие костюм, стилизованный под гангстерские образы 40-х. Как рассказала стилист Анна Чекалина, Киркоров всегда удивляет публику своими нарядами.
При этом в новом образе Киркорова стилиста особенно привлекли аксессуары, которые он использовал. Она заявила, что украшения, которые надел на себя певец, стоят больше, чем однокомнатная квартира в Москве.
06:42:08 22-11-2023
Ну и что? У каждого свои тараканы)
06:46:16 22-11-2023
Румын не является чинушей или говорилкой-трибунной, на трудовые взял. Какие к нему вопросы ?
07:04:18 22-11-2023
Гость (06:46:16 22-11-2023) Румын не является чинушей или говорилкой-трибунной, на трудо... Он не румын. Он еврей по матери и армянин по отцу. Армянский еврей. А в Румынии его родители жили некоторое время.
07:12:43 22-11-2023
Гость (07:04:18 22-11-2023) Он не румын. Он еврей по матери и армянин по отцу. Армянский... дался вам этот петух гамбургский, чё, сами такие штоль?
07:17:39 22-11-2023
Гость (07:04:18 22-11-2023) Он не румын. Он еврей по матери и армянин по отцу. Армянский... Он болгарин (Брат-2)
07:41:44 22-11-2023
Гость (07:04:18 22-11-2023) Он не румын. Он еврей по матери и армянин по отцу. Армянский... ... вообще то в Болгарии, где их и гоняли как собак. Из-за чего его дед и подкорректировал фамилию.
09:02:02 22-11-2023
Гость (07:04:18 22-11-2023) Он не румын. Он еврей по матери и армянин по отцу. Армянский... Одно слово, румын.
11:57:08 22-11-2023
Гость (07:04:18 22-11-2023) Он не румын. Он еврей по матери и армянин по отцу. Армянский... Румын. Классику знать надо. Выше ответили.
07:02:32 22-11-2023
почему мне всегда стыдно за этот колхоз? Киркоров- гангстер на разгуляе...
12:28:08 22-11-2023
Элен без ребят (07:02:32 22-11-2023) почему мне всегда стыдно за этот колхоз? Киркоров- гангстер... Это ТОП комментарий
07:14:08 22-11-2023
Вообще интересно, что в такое время украшения что-то стоят. В Газе когда Израиль жилые многоэтажки ракетами рушил возможно кто-то с украшениями был
07:25:58 22-11-2023
Гость (07:14:08 22-11-2023) Вообще интересно, что в такое время украшения что-то стоят. ... Вы первые начали. Теперь ноете. И какое русским до вас дело? Свои проблемы с яйцами да курями бы разгрести ...
07:29:23 22-11-2023
Гость (07:25:58 22-11-2023) Вы первые начали. Теперь ноете. И какое русским до вас дело?... Вы первые начали -- кто мы? И что начали? СССР развалили? Так это не мы
07:32:47 22-11-2023
Гость (07:25:58 22-11-2023) Вы первые начали. Теперь ноете. И какое русским до вас дело?... И какое русским до вас дело? --- какое дело американцам до бандеровцев? Но они чуть ли не в ядерную войну за них готовы влезть
07:36:59 22-11-2023
Свои проблемы с яйцами да курями --- когда дом снаружи уже горит яйца и курицы уже не проблема
09:25:28 22-11-2023
Гость (07:36:59 22-11-2023) Свои проблемы с яйцами да курями --- когда дом снаружи уже г... Наружа у твоего дома за 5000вёрст, в соседнем огороде ?
09:50:55 22-11-2023
Гость (09:25:28 22-11-2023) Наружа у твоего дома за 5000вёрст, в соседнем огороде ?... Наружа у твоего дома за 5000вёрст, в соседнем огороде --- загугли расстояние от Киева до Вашингтона, узнаешь, где наружа твоего бандеровского дома. И дальность полета ракеты -- узнаешь где наружа для любой страны на планете
08:09:19 22-11-2023
Поскромнее надо быть барин киркоров, поскромнее. Поехал бы в Донецк, повоевал бы за страну, человеком бы стал.
11:38:25 22-11-2023
Цыгане, они и в Африке цыгане.
11:58:03 22-11-2023
В каком месте начинать завидовать?
13:27:35 22-11-2023
Раньше певцов оценивали за красоту голоса. А сейчас кто и в чём (с кем) пришел.
03:50:38 23-11-2023
Уважаемые, какая разница кто Киркоров по национальности, профессии, определениях и пр. Главное красиво кукарекает и за это из добрых людей деньги стрижет... у каждого своя задача, говорят, что он добрый еще... Бог в помощь, может на СВО перечислит остатки от стразов сваровски оставшиеся копейки...
18:48:41 23-11-2023
Гость (06:46:16 22-11-2023) Румын не является чинушей или говорилкой-трибунной, на трудо... С какого перепуга он румын? Еврей по матери и армянин по отцу!
00:18:32 24-11-2023
СВАТ (08:09:19 22-11-2023) Поскромнее надо быть барин киркоров, поскромнее. Поехал бы в... И я о том же. Ребята воюют,кровь проливают,гибнут. Как то по скромнее надо быть. И ,неплохо бы,внести свой вклад в победу России над нацистами.
12:28:39 24-11-2023
Боже мой! Как уже надоел этот киркоров со своими стразами! Чего только на себя не напяливает! А где песни, стоящие по смыслу и содержанию? Да и петь то уже не может как раньше! Ну сколько можно его уже пиарить! Тошнит уже от него!