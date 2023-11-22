Киркоров вышел на красную дорожку в украшениях, которые стоят как "однушка" в Москве

Аксессуарами он украсил свой гангстерский костюм

22 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке мероприятия "Ээхх, Разгуляй!" в очень дорогих украшениях. Об этом сообщает "КП".

Киркоров надел на мероприятие костюм, стилизованный под гангстерские образы 40-х. Как рассказала стилист Анна Чекалина, Киркоров всегда удивляет публику своими нарядами.

При этом в новом образе Киркорова стилиста особенно привлекли аксессуары, которые он использовал. Она заявила, что украшения, которые надел на себя певец, стоят больше, чем однокомнатная квартира в Москве.