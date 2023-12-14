Киркоров задолжал налоговой свыше 12 млн рублей

Появление задолженности может быть связано с введением единого платежа

14 декабря 2023, 16:45, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров оказался в долгу перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 12 млн рублей. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на Telegram-канал "Светский хроник".

Причина возникновения долга у поп-короля неизвестна. Отмечается, что появление задолженности может быть связано с введением единого платежа, однако не уточняется, откуда у артиста появился долг.

Напомним, ранее Киркоров подал в суд на актрису Любовь Успенскую и потребовал сумму компенсации, сравнимую с долгом налоговой, – 10 млн рублей. Причиной стало интервью певицы, в котором она нелестно о нем высказывалась.