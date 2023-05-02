Киркоров заявил, что по поступкам "бывает козлом"
Но в душе певец видит себя "сентиментальным романтиком" и "великодушным добряком"
02 мая 2023, 10:10, ИА Амител
Певец Филипп Киркоров признал, что не всегда отличался ангельским характером. Об этом артист, которому на днях исполнилось 56 лет, рассказал в шоу "Павла Воли" на ТНТ.
"Все, кто знает меня близко, – я лучшее отдам гостям – спальню, накрою потрясающую поляну. Я Телец, родившийся в год Козы. Может, в какой-то степени по поступкам бываю козлом, но в душе я сентиментальный романтик, великодушный добряк, из которого можно вить верёвки", – цитирует исполнителя StarHit.
Прошлой осенью Киркоров послал журналистку в одно место, спросившую его, коллекционирует ли он какие-либо памятные сувениры из российских городов.
Ранее amic.ru подготовил топ-5 самых громких скандалов с участием Филиппа Киркорова.
10:14:42 02-05-2023
отвратительная личность. Не приятно слушать , вчера у Воли он был, даже пашке неприятно было с ним общаться.
10:47:16 02-05-2023
Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба. Весь такой... Одно слово – румын. Так он болгарин. Да? Какая разница?
10:49:40 02-05-2023
по шее давно не получал!.. окружили себя охранниками и телохранителями... а хранить-то не чего кроме корон да перьев!? уверен! дать пару раз по мордам... сразу перестанет хотеть быть козлом... это просто хамство от безнаказанности...!
10:59:25 02-05-2023
Зато не сбежал из страны.
11:05:12 02-05-2023
Козел козлом однако оказался по умнее своей Аллы "любви всей жизни" и тем более её мужа. Но более адаптируемого к меняющимся условиям чем Андрюша Малахов наверное трудно найти.
11:08:55 02-05-2023
Гость (11:05:12 02-05-2023) Козел козлом однако оказался по умнее своей Аллы "любви всей... Умного время покажет
12:15:47 02-05-2023
а с какого перепуга о нем третий день пишут без остановки?
19:49:25 02-05-2023
Простонародный гороскопический анализ: Лунные узлы Ф.Б.Киркорова "Южный скорпион - Северный телец" (20 февраля 1966 г. - 19 августа 1967 г.) т.е. у него инстинкты "скорпиона", а развитие "тельц". Знак зодиака у него тоже "телец" и это делает его счастливым/везучим до зрелого возраста (с середины жизни человек идёт к противоположному знаку зодиака) Ф.Б.К. идёт к "скорпиону", усугубляя свой инстинкт (качества "скорпиона" становятся гипертрофированы) Песня: "...Ориентация Север Я хочу чтоб ты верил..."