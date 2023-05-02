Киркоров заявил, что по поступкам "бывает козлом"

Но в душе певец видит себя "сентиментальным романтиком" и "великодушным добряком"

02 мая 2023, 10:10, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров признал, что не всегда отличался ангельским характером. Об этом артист, которому на днях исполнилось 56 лет, рассказал в шоу "Павла Воли" на ТНТ.

"Все, кто знает меня близко, – я лучшее отдам гостям – спальню, накрою потрясающую поляну. Я Телец, родившийся в год Козы. Может, в какой-то степени по поступкам бываю козлом, но в душе я сентиментальный романтик, великодушный добряк, из которого можно вить верёвки", – цитирует исполнителя StarHit.

Прошлой осенью Киркоров послал журналистку в одно место, спросившую его, коллекционирует ли он какие-либо памятные сувениры из российских городов.

Ранее amic.ru подготовил топ-5 самых громких скандалов с участием Филиппа Киркорова.