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Киркорова обвинили в том, что он испортил финал шоу "Маска"

Зрители остались недовольны тем, какой выбор сделал артист

04 мая 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Четвёртый сезон телевизионного шоу "Маска" подошёл к концу, но финал не обошёлся без скандала. Об этом сообщает портал "7Дней".

В конце оказалось двое победителей: Дима Билан и Сергей Лазарев. Судьи не смогли определиться с выбором одного лучшего исполнителя. Объявил о таком итоге Филипп Киркоров.

После этого среди зрителей начались споры о правильности решения, принятого Киркоровым. Некоторые считали, что стоило выбрать одного из победителей, а также обвиняли исполнителя в том, что он сорвал финал проекта.

культура скандалы Шоу-бизнес

Комментарии 2

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Гость

15:48:30 04-05-2023

Запрещена ведь пропаганда этих товарищей

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Гость

17:54:29 04-05-2023

Киркоров изначально испоганил проект своим поведением вокзальной хабалки.

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