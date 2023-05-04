Киркорова обвинили в том, что он испортил финал шоу "Маска"

Зрители остались недовольны тем, какой выбор сделал артист

04 мая 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Четвёртый сезон телевизионного шоу "Маска" подошёл к концу, но финал не обошёлся без скандала. Об этом сообщает портал "7Дней".

В конце оказалось двое победителей: Дима Билан и Сергей Лазарев. Судьи не смогли определиться с выбором одного лучшего исполнителя. Объявил о таком итоге Филипп Киркоров.

После этого среди зрителей начались споры о правильности решения, принятого Киркоровым. Некоторые считали, что стоило выбрать одного из победителей, а также обвиняли исполнителя в том, что он сорвал финал проекта.