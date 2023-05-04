Киркорова обвинили в том, что он испортил финал шоу "Маска"
Зрители остались недовольны тем, какой выбор сделал артист
04 мая 2023, 15:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Четвёртый сезон телевизионного шоу "Маска" подошёл к концу, но финал не обошёлся без скандала. Об этом сообщает портал "7Дней".
В конце оказалось двое победителей: Дима Билан и Сергей Лазарев. Судьи не смогли определиться с выбором одного лучшего исполнителя. Объявил о таком итоге Филипп Киркоров.
После этого среди зрителей начались споры о правильности решения, принятого Киркоровым. Некоторые считали, что стоило выбрать одного из победителей, а также обвиняли исполнителя в том, что он сорвал финал проекта.
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