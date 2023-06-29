Кирпичи, которые в любой момент могут рухнуть с крыши дома, обнаружили в Рубцовске

По словам автора сообщения, они находятся прямо над входом в подъезд

29 июня 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: Инцидент Рубцовск

Жителей Рубцовска предупредили об опасности, поджидающей на крыше одного из домов города. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

По словам автора сообщения, на крыше дома по адресу Осипенко, 158, под уклоном лежат кирпичи, которые в любой момент могут рухнуть вниз.

Отмечается, что тяжелые предметы сложили прямо над входом в подъезд, от чего ситуация еще опаснее.