Огромную свалку в спальном районе Барнаула собираются ликвидировать к октябрю
При этом исполнителю также придется очистить еще 15 свалок в районе
28 июня 2023, 16:49, ИА Амител
Несанкционированную свалку на проспекте Энергетиков уберут до конца года. Как сообщает "Банкфакс", власти сейчас ищут подрядчика на эти работы.
Согласно документам аукциона, закончить работы должны к октябрю. При этом исполнителю также придется очистить ещё 15 свалок в районе, в том числе в гаражах на Павловском тракте, 215б, на Попова, 232, в Северном Власихинском проезде, 4 и др.
Цена закупки составляет 6 млн рублей. Предположительно, итоги конкурса подведут уже 10 июля.
Напомним, что внимание на свалку обратили внимание еще в мае – тогда об этом писали в соцсетях. Находятся горы мусора неподалеку от жилых домов, а свозят хлам, скорее всего, машинами.
20:13:07 28-06-2023
За 6 лямов 15 помоек? Вряд ли найдется желающие.