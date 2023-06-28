Огромную свалку в спальном районе Барнаула собираются ликвидировать к октябрю

При этом исполнителю также придется очистить еще 15 свалок в районе

28 июня 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Несанкционированную свалку на проспекте Энергетиков уберут до конца года. Как сообщает "Банкфакс", власти сейчас ищут подрядчика на эти работы.

Согласно документам аукциона, закончить работы должны к октябрю. При этом исполнителю также придется очистить ещё 15 свалок в районе, в том числе в гаражах на Павловском тракте, 215б, на Попова, 232, в Северном Власихинском проезде, 4 и др.

Цена закупки составляет 6 млн рублей. Предположительно, итоги конкурса подведут уже 10 июля.

Напомним, что внимание на свалку обратили внимание еще в мае – тогда об этом писали в соцсетях. Находятся горы мусора неподалеку от жилых домов, а свозят хлам, скорее всего, машинами.