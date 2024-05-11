Кирпичный дом обрушился с пятого по первый этаж в Республике Коми

По предварительным данным, пострадавших нет

11 мая 2024, 21:05, ИА Амител

Обрушенный дом / Фото: МЧС Республики Коми

В городе Печора Республики Коми частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился 11 мая по адресу Печорский проспект, 69.

Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Для них подготовили два пункта временного размещения.

На месте тем временем работают 115 специалистов и 31 единица техники. Ведутся работы по разбору завалов.

Агентству РИА Новости в МЧС рассказывали, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.

Глава Коми Владимир Уйба сообщал, что ранее дом был признан аварийным, это бывшее общежитие.