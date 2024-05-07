Барнаульцы боятся, что их дом может повторить судьбу треснувшего из-за стройки здания

Работы ведутся прямо возле фундамента и дом "ходит ходуном"

07 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Дом с трещиной в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле жители дома № 59а по улице Никитина призывают власти обратить внимание на строительство офисного центра прямо возле дома, из-за которого жилое здание, где уже есть трещина, может "развалиться". Об этом сообщила читательница amic.ru.

Женщина рассказала, что напротив дома планируется строительство четырехэтажного офисного центра "Время" по адресу Никитина, 61а. Здание возведут из темного кирпича, а его фасады украсят часами. Согласно концепции проекта, двор здания будет единым с ближайшей пятиэтажкой.

"Сегодня утром приехала техника, рабочие и начали рыть недавно положенный асфальт, причем не на своей территории, а возле фундамента дома по адресу Никитина, 59а, обосновывая это тем, что необходимо проложить трубу от дома до улицы Никитина. Разрешения у рабочих на подобные действия нет", – отметила жительница.

Она подчеркнула, что в 2023 году состоялась встреча застройщика с жителями дома.

"Однако о таких действиях застройщик не говорил и был предупрежден, что дом стоит на возвышенности, имеет песочный грунт и трещину почти посередине. Дом находится в паре улиц от администрации Барнаула. И мы призываем власти обратить внимание на такой беспредел. На фото видно, что копают буквально у дома", – указала наша читательница.

По ее словам, во время работ дом "ходит ходуном", при этом не было установлено специальных ограждений, в результате чего в яму влетела машина. Кроме того, рядом находится газовая колонка.

Сейчас горожане боятся повторить судьбу треснувшего дома на улице Партизанской, 70б. Напомним, здание пошло трещинами и в итоге власти приняли решение о необходимости его расселения и сноса.