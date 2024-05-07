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Барнаульцы боятся, что их дом может повторить судьбу треснувшего из-за стройки здания

Работы ведутся прямо возле фундамента и дом "ходит ходуном"

07 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Дом с трещиной в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле жители дома № 59а по улице Никитина призывают власти обратить внимание на строительство офисного центра прямо возле дома, из-за которого жилое здание, где уже есть трещина, может "развалиться". Об этом сообщила читательница amic.ru.

Женщина рассказала, что напротив дома планируется строительство четырехэтажного офисного центра "Время" по адресу Никитина, 61а. Здание возведут из темного кирпича, а его фасады украсят часами. Согласно концепции проекта, двор здания будет единым с ближайшей пятиэтажкой.

"Сегодня утром приехала техника, рабочие и начали рыть недавно положенный асфальт, причем не на своей территории, а возле фундамента дома по адресу Никитина, 59а, обосновывая это тем, что необходимо проложить трубу от дома до улицы Никитина. Разрешения у рабочих на подобные действия нет", – отметила жительница.

Она подчеркнула, что в 2023 году состоялась встреча застройщика с жителями дома.

"Однако о таких действиях застройщик не говорил и был предупрежден, что дом стоит на возвышенности, имеет песочный грунт и трещину почти посередине. Дом находится в паре улиц от администрации Барнаула. И мы призываем власти обратить внимание на такой беспредел. На фото видно, что копают буквально у дома", – указала наша читательница.

По ее словам, во время работ дом "ходит ходуном", при этом не было установлено специальных ограждений, в результате чего в яму влетела машина. Кроме того, рядом находится газовая колонка.

Сейчас горожане боятся повторить судьбу треснувшего дома на улице Партизанской, 70б. Напомним, здание пошло трещинами и в итоге власти приняли решение о необходимости его расселения и сноса.

Строительство возле жилого дома / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул строительство недвижимость жалобы и просьбы

Комментарии 18

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Гость

12:53:28 07-05-2024

Машину специально не очень адекватный водитель и житель этого дома загнал в яму, чтобы остановить работы, не надо подменять понятия. Весь двор заставил авто под знаками стоянка запрещена, надеюсь, что на это тоже гибдд обратит внимание.

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Антон

13:37:15 07-05-2024

Гость (12:53:28 07-05-2024) Машину специально не очень адекватный водитель и житель этог... У нас машины в три ряда стоят, не продохнуть у вас всегда свободно, не усугубляйте!! при работах устанавливают знак 1.25 его нет, это нарушение, про адекватность можно судить, если вы судмедэксперт!!

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Фемида

01:00:41 09-05-2024

Гость (12:53:28 07-05-2024) Машину специально не очень адекватный водитель и житель этог... Данное обращение проверялось органами Гибдд, знаки во дворе установлены незаконно. А автопарку завидуйте молча.
Машины стоят в этом месте по причине установленных камер видеонаблюдения на данную площадку.

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Гость

13:02:44 07-05-2024

Хотят подключиться к коммуникациям.

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гость

13:05:16 07-05-2024

Так в этом доме комитеты городской администрации, разве они позволят разрушить свои помещения ?

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Урбанизко

13:36:25 07-05-2024

гость (13:05:16 07-05-2024) Так в этом доме комитеты городской администрации, разве они ...

они в соседнем, 59. на градсовете лубенец (районная архитектура) вроде как отрицательное заключение озвучивала, но толку, градсовет особо не влияет.

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Гость

13:58:13 07-05-2024

Урбанизко (13:36:25 07-05-2024) они в соседнем, 59. на градсовете лубенец (районная ... В 59-ом Управление архитектуры, а 59а 3 комитета

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Урбанизко

14:03:58 07-05-2024

Гость (13:58:13 07-05-2024) В 59-ом Управление архитектуры, а 59а 3 комитета...

запамятовал-с

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Гость

13:08:57 07-05-2024

Надо водителю проверить зрение

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Гость

13:17:14 07-05-2024

Водитель трезв?

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гость

13:59:20 07-05-2024

Гость (13:17:14 07-05-2024) Водитель трезв?... Более чем, а вот дом холил ходуном!!

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Алексей

14:37:41 07-05-2024

Гоните этих строителей оттуда они дом развалят

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Гость

15:10:55 07-05-2024

Алексей (14:37:41 07-05-2024) Гоните этих строителей оттуда они дом развалят... Как пить дать, развалят!!!

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гость

15:24:11 07-05-2024

Жизнь ничему дураков не учит.. Видимо тюрьма им дом родной.

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Гость

16:12:32 07-05-2024

С машиной, конечно, шляпа откровенная. Вы уж других людей за дураков не считайте. Там для машины парковка? Нет. Вот пусть ждет штраф для начала.

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Гость

17:19:20 07-05-2024

Гость (16:12:32 07-05-2024) С машиной, конечно, шляпа откровенная. Вы уж других людей за... Там придомовая территория по которой машины проезжают к парковочным местам. в том числе аварийные службы

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Гость

18:30:16 07-05-2024

Гость (17:19:20 07-05-2024) Там придомовая территория по которой машины проезжают к парк... Похоже, сантехник-аварийщик на вызов приехал. Прям к дверям. Так и скажите - поставили ведро, чтобы строители не копали. А то машина влетела в яму. Самим то не смешно? Как в песне "Чудаки вы чудаки ..."

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Гость

18:04:45 07-05-2024

Горепарковщик на ведре

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