Барнаульцы боятся, что их дом может повторить судьбу треснувшего из-за стройки здания
Работы ведутся прямо возле фундамента и дом "ходит ходуном"
07 мая 2024, 12:40, ИА Амител
В Барнауле жители дома № 59а по улице Никитина призывают власти обратить внимание на строительство офисного центра прямо возле дома, из-за которого жилое здание, где уже есть трещина, может "развалиться". Об этом сообщила читательница amic.ru.
Женщина рассказала, что напротив дома планируется строительство четырехэтажного офисного центра "Время" по адресу Никитина, 61а. Здание возведут из темного кирпича, а его фасады украсят часами. Согласно концепции проекта, двор здания будет единым с ближайшей пятиэтажкой.
"Сегодня утром приехала техника, рабочие и начали рыть недавно положенный асфальт, причем не на своей территории, а возле фундамента дома по адресу Никитина, 59а, обосновывая это тем, что необходимо проложить трубу от дома до улицы Никитина. Разрешения у рабочих на подобные действия нет", – отметила жительница.
Она подчеркнула, что в 2023 году состоялась встреча застройщика с жителями дома.
"Однако о таких действиях застройщик не говорил и был предупрежден, что дом стоит на возвышенности, имеет песочный грунт и трещину почти посередине. Дом находится в паре улиц от администрации Барнаула. И мы призываем власти обратить внимание на такой беспредел. На фото видно, что копают буквально у дома", – указала наша читательница.
По ее словам, во время работ дом "ходит ходуном", при этом не было установлено специальных ограждений, в результате чего в яму влетела машина. Кроме того, рядом находится газовая колонка.
Сейчас горожане боятся повторить судьбу треснувшего дома на улице Партизанской, 70б. Напомним, здание пошло трещинами и в итоге власти приняли решение о необходимости его расселения и сноса.
12:53:28 07-05-2024
Машину специально не очень адекватный водитель и житель этого дома загнал в яму, чтобы остановить работы, не надо подменять понятия. Весь двор заставил авто под знаками стоянка запрещена, надеюсь, что на это тоже гибдд обратит внимание.
13:37:15 07-05-2024
Гость (12:53:28 07-05-2024) Машину специально не очень адекватный водитель и житель этог... У нас машины в три ряда стоят, не продохнуть у вас всегда свободно, не усугубляйте!! при работах устанавливают знак 1.25 его нет, это нарушение, про адекватность можно судить, если вы судмедэксперт!!
01:00:41 09-05-2024
Гость (12:53:28 07-05-2024) Машину специально не очень адекватный водитель и житель этог... Данное обращение проверялось органами Гибдд, знаки во дворе установлены незаконно. А автопарку завидуйте молча.
Машины стоят в этом месте по причине установленных камер видеонаблюдения на данную площадку.
13:02:44 07-05-2024
Хотят подключиться к коммуникациям.
13:05:16 07-05-2024
Так в этом доме комитеты городской администрации, разве они позволят разрушить свои помещения ?
13:36:25 07-05-2024
гость (13:05:16 07-05-2024) Так в этом доме комитеты городской администрации, разве они ...
они в соседнем, 59. на градсовете лубенец (районная архитектура) вроде как отрицательное заключение озвучивала, но толку, градсовет особо не влияет.
13:58:13 07-05-2024
Урбанизко (13:36:25 07-05-2024) они в соседнем, 59. на градсовете лубенец (районная ... В 59-ом Управление архитектуры, а 59а 3 комитета
14:03:58 07-05-2024
Гость (13:58:13 07-05-2024) В 59-ом Управление архитектуры, а 59а 3 комитета...
запамятовал-с
13:08:57 07-05-2024
Надо водителю проверить зрение
13:17:14 07-05-2024
Водитель трезв?
13:59:20 07-05-2024
Гость (13:17:14 07-05-2024) Водитель трезв?... Более чем, а вот дом холил ходуном!!
14:37:41 07-05-2024
Гоните этих строителей оттуда они дом развалят
15:10:55 07-05-2024
Алексей (14:37:41 07-05-2024) Гоните этих строителей оттуда они дом развалят... Как пить дать, развалят!!!
15:24:11 07-05-2024
Жизнь ничему дураков не учит.. Видимо тюрьма им дом родной.
16:12:32 07-05-2024
С машиной, конечно, шляпа откровенная. Вы уж других людей за дураков не считайте. Там для машины парковка? Нет. Вот пусть ждет штраф для начала.
17:19:20 07-05-2024
Гость (16:12:32 07-05-2024) С машиной, конечно, шляпа откровенная. Вы уж других людей за... Там придомовая территория по которой машины проезжают к парковочным местам. в том числе аварийные службы
18:30:16 07-05-2024
Гость (17:19:20 07-05-2024) Там придомовая территория по которой машины проезжают к парк... Похоже, сантехник-аварийщик на вызов приехал. Прям к дверям. Так и скажите - поставили ведро, чтобы строители не копали. А то машина влетела в яму. Самим то не смешно? Как в песне "Чудаки вы чудаки ..."
18:04:45 07-05-2024
Горепарковщик на ведре