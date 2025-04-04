Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации

04 апреля 2025, 19:59, ИА Амител

Доллар и его последствия для экономики / Фото: amic.ru

Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Госсовет КНР.

"На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины", – говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля. В заявлении также отмечается, что шаг Вашингтона не соответствует правилам международной торговли, серьезно нарушает законные права и интересы Китая и представляет собой типичное проявление односторонней травли.

Кроме того, Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации.