Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары
Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации
04 апреля 2025, 19:59, ИА Амител
Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Госсовет КНР.
"На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля. В заявлении также отмечается, что шаг Вашингтона не соответствует правилам международной торговли, серьезно нарушает законные права и интересы Китая и представляет собой типичное проявление односторонней травли.
Кроме того, Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации.
20:06:26 04-04-2025
Молодцы китайцы!
07:58:24 05-04-2025
Глупый Трамп, депортировался в девятнадцатый век.
09:21:22 05-04-2025
Гость (07:58:24 05-04-2025) Глупый Трамп, депортировался в девятнадцатый век.... Ну да, Трамп конечно глупый, однако он миллиардер, а ты вот такой весь из себя умный, только почему то голодранец!!!