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Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары

Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации

04 апреля 2025, 19:59, ИА Амител

Доллар и его последствия для экономики / Фото: amic.ru
Доллар и его последствия для экономики / Фото: amic.ru

Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Госсовет КНР.

"На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины", – говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля. В заявлении также отмечается, что шаг Вашингтона не соответствует правилам международной торговли, серьезно нарушает законные права и интересы Китая и представляет собой типичное проявление односторонней травли.

Кроме того, Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации.

Экономика

Комментарии 3

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Гость

20:06:26 04-04-2025

Молодцы китайцы!

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Гость

07:58:24 05-04-2025

Глупый Трамп, депортировался в девятнадцатый век.

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Гость

09:21:22 05-04-2025

Гость (07:58:24 05-04-2025) Глупый Трамп, депортировался в девятнадцатый век.... Ну да, Трамп конечно глупый, однако он миллиардер, а ты вот такой весь из себя умный, только почему то голодранец!!!

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