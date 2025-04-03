России в списке нет. США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран

При этом под санкции попали два необитаемых острова

03 апреля 2025, 07:55, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран. Под санкции попали и бывшие республики СССР, однако Россия и Белоруссия в этот список не вошли. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на соцсети Белого дома.

Ограничения затронут государства, которые якобы применяли протекционистские меры против американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности и составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

Пошлины для ряда стран постсоветского пространства варьируются. Например, для Молдавии они достигнут 31%, для Казахстана – 27%, а для Украины – 10%. Для Европейского союза ввели ставку в размере 20%, а для Китая – 34%. Максимальный размер пошлин – 50% – затронул Лесото и французскую территорию Сен-Пьер и Микелон.

Также известно, что США ввели тарифные пошлины в размере 10% в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, которые считаются внешними территориями Австралии.