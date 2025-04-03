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России в списке нет. США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран

При этом под санкции попали два необитаемых острова

03 апреля 2025, 07:55, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран. Под санкции попали и бывшие республики СССР, однако Россия и Белоруссия в этот список не вошли. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на соцсети Белого дома.

Ограничения затронут государства, которые якобы применяли протекционистские меры против американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности и составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

Пошлины для ряда стран постсоветского пространства варьируются. Например, для Молдавии они достигнут 31%, для Казахстана – 27%, а для Украины – 10%. Для Европейского союза ввели ставку в размере 20%, а для Китая – 34%. Максимальный размер пошлин – 50% – затронул Лесото и французскую территорию Сен-Пьер и Микелон.

Также известно, что США ввели тарифные пошлины в размере 10% в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, которые считаются внешними территориями Австралии.

Фото: Christian Lue / unsplash.com

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США Россия Политика санкции Мир

Комментарии 9

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Гость

08:01:53 03-04-2025

Видимо не ввели против РФ таможенные пошлины ввиду отсутствия торговли.

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Гость

08:27:22 03-04-2025

Трамп вырыл себе яму - могилу.

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Гость

08:44:42 03-04-2025

Гость (08:27:22 03-04-2025) Трамп вырыл себе яму - могилу.... Недочекаетесь. Мрии ваши напрасны.

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Гость

08:37:04 03-04-2025

Торговые войны одна из последних стадий развития капитализма. Крах капитализма неизбежен. Всё, о чем нам врал марксизм-ленинизм может оказаться правдой.

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Гость

08:54:30 03-04-2025

Гость (08:37:04 03-04-2025) Торговые войны одна из последних стадий развития капитализма... Только вот жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе! 😆😆😆

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Гость

08:44:31 03-04-2025

Россия под санкциями. И санкции очевидно с нее снимать не будут. Поэтому и нет ее в этом списке.

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ППШариков

09:26:23 03-04-2025

Еще не вечер....

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Гость

10:52:16 03-04-2025

Какая хорошая новость

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Гость

10:54:53 03-04-2025

Прикольно будет если США с России санкции снимут. Еще интересней если получится договориться России, США и Китаю

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