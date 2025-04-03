России в списке нет. США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран
При этом под санкции попали два необитаемых острова
03 апреля 2025, 07:55, ИА Амител
США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран. Под санкции попали и бывшие республики СССР, однако Россия и Белоруссия в этот список не вошли. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на соцсети Белого дома.
Ограничения затронут государства, которые якобы применяли протекционистские меры против американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности и составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.
Пошлины для ряда стран постсоветского пространства варьируются. Например, для Молдавии они достигнут 31%, для Казахстана – 27%, а для Украины – 10%. Для Европейского союза ввели ставку в размере 20%, а для Китая – 34%. Максимальный размер пошлин – 50% – затронул Лесото и французскую территорию Сен-Пьер и Микелон.
Также известно, что США ввели тарифные пошлины в размере 10% в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, которые считаются внешними территориями Австралии.
08:01:53 03-04-2025
Видимо не ввели против РФ таможенные пошлины ввиду отсутствия торговли.
08:27:22 03-04-2025
Трамп вырыл себе яму - могилу.
08:44:42 03-04-2025
Гость (08:27:22 03-04-2025) Трамп вырыл себе яму - могилу.... Недочекаетесь. Мрии ваши напрасны.
08:37:04 03-04-2025
Торговые войны одна из последних стадий развития капитализма. Крах капитализма неизбежен. Всё, о чем нам врал марксизм-ленинизм может оказаться правдой.
08:54:30 03-04-2025
Гость (08:37:04 03-04-2025) Торговые войны одна из последних стадий развития капитализма... Только вот жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе! 😆😆😆
08:44:31 03-04-2025
Россия под санкциями. И санкции очевидно с нее снимать не будут. Поэтому и нет ее в этом списке.
09:26:23 03-04-2025
Еще не вечер....
10:52:16 03-04-2025
Какая хорошая новость
10:54:53 03-04-2025
Прикольно будет если США с России санкции снимут. Еще интересней если получится договориться России, США и Китаю