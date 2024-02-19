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Китайская компания Meizu отказалась от выпуска смартфонов

Бренд намерен выпускать ИИ-гаджеты

19 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Meizu 17 Pro / Фото: unsplash.com
Meizu 17 Pro / Фото: unsplash.com

Китайская компания Meizu объявила о приостановке разработки смартфонов, пишет IT Home.

Производитель заявил о застое на современном рынке этих гаджетов и счел, что покупателям нужно дать нечто новое.

Тем самым в Meizu решили поставить на паузу разработку телефонов и создавать вместо них ИИ-устройства. Первое из них обещают выпустить уже в 2024-м.

новые технологии Гаджеты

Комментарии 2

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Гость

14:19:39 19-02-2024

Ну и зря. Хорошие были мобилы.

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Гость

23:18:35 19-02-2024

Спустя столько времени хороший смарт выпустили и слились. Печально

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