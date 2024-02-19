Китайская компания Meizu отказалась от выпуска смартфонов
Бренд намерен выпускать ИИ-гаджеты
19 февраля 2024, 12:15, ИА Амител
Meizu 17 Pro / Фото: unsplash.com
Китайская компания Meizu объявила о приостановке разработки смартфонов, пишет IT Home.
Производитель заявил о застое на современном рынке этих гаджетов и счел, что покупателям нужно дать нечто новое.
Тем самым в Meizu решили поставить на паузу разработку телефонов и создавать вместо них ИИ-устройства. Первое из них обещают выпустить уже в 2024-м.
14:19:39 19-02-2024
Ну и зря. Хорошие были мобилы.
23:18:35 19-02-2024
Спустя столько времени хороший смарт выпустили и слились. Печально