Китайская компания Meizu отказалась от выпуска смартфонов

Бренд намерен выпускать ИИ-гаджеты

19 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Meizu 17 Pro / Фото: unsplash.com

Китайская компания Meizu объявила о приостановке разработки смартфонов, пишет IT Home.

Производитель заявил о застое на современном рынке этих гаджетов и счел, что покупателям нужно дать нечто новое.

Тем самым в Meizu решили поставить на паузу разработку телефонов и создавать вместо них ИИ-устройства. Первое из них обещают выпустить уже в 2024-м.