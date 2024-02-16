Покупатели Apple Vision Pro начали возвращать устройства в магазины

Пользователи жалуются на головную боль, укачивание и покраснение глаз

16 февраля 2024, 12:30, ИА Амител

Apple Vision Pro / Кадр: YouTube-канал Rozetked

Пользователи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro начинают возвращать в магазины свои устройства, жалуясь на дискомфорт.

Как пишет The Verge, покупатели указывают на головную боль, укачивание, покраснение глаз и неудобства при использовании из-за веса в 650 г.

Также причиной для недовольств стала невысокая производительность и некорректная работа некоторых функций при ценнике от 3,5 тысячи долларов.

Продажи Apple Vision Pro стартовали 2 февраля в США. В России новинку можно приобрести за 500-600 тысяч рублей в зависимости от продавца и объема памяти.

Устройство можно использовать для просмотра фильмов, общения и работы, а управление интерфейсом здесь осуществляется глазами, голосом и жестами рук.