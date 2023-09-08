Китайская компания пытается обанкротить алтайских аграриев за "неотработанный аванс"
Деньги перечислили в качестве оплаты за 900 тонн льна
08 сентября 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Китайская торговая группа "Кайшен" пытается обанкротить агропромышленную компанию "Звезда Алтая" из-за задолженности более 35 млн рублей, пишет "Толк".
"Основная часть долга – результат заключенного в 2022 году контракта на поставку ячменя и льна общим объемом 4,5 тыс. тонн", – отмечает издание.
Компания перечислила в качестве оплаты за 900 тонн льна, которые не получила в полном объеме. Таким образом, большая часть задолженности – "неотработанный аванс".
Суд встал на сторону китайской компании, которая также требует назначить "Звезде Алтая" временного управляющего.
10:38:20 08-09-2023
Косоглазых самих, за их китайские заразы уничтожающие человечество нужно обанкротить и за их великий забор позагонять
10:55:24 08-09-2023
Ну что же, давайте вылизывать задницы нашим китайским партнёрам? Опыт с западными партнёрами у нас уже есть, не привыкать.
11:05:47 08-09-2023
Если получил деньги, а в обмен не отгрузил товар - то что тут говорить-то, виноват. А там без разницы кто заказчик китайцы или Васька сосед.
11:12:24 08-09-2023
А что недавно произошло в Кисловодске? Там вроде африканские(ЦАР) партнёры, проявили два жеста доброй воли водителю и переводчику.
11:15:13 08-09-2023
Суд встал на сторону китайской компании, которая также требует назначить "Звезде Алтая" временного управляющего.-----------Наших партнёров нельзя расстраивать.
12:06:03 08-09-2023
Гость (11:15:13 08-09-2023) Суд встал на сторону китайской компании, которая также требу... какие они тебе партнеры. Будь проще называй из хозяева.
11:30:28 08-09-2023
Есть договорные обязательства. И не важно китайцы это или кто-либо другой. Деньги были перечислены.... на отгружать. А так "кидалово" получается. Правильно. Надо обращаться в суд.
12:42:57 08-09-2023
У нас всегда все виноваты, мы всегда правы, это называется психологической незрелостью, брать на себя ответственность за свои поступки, это не про нас.)
13:44:01 08-09-2023
Работал и с китайцами, и с чехами , и с датчанами...кидалов не было ни с нашей , не с их стороны. Удивили датчане, отказавшиеся подписывать договор на 10 страницах! Попросили уместить все на 1-й странице)))) Без всяких заморочек.
16:13:03 08-09-2023
Это только начало.