С обанкроченного акционера "Кучуксульфата" пытаются взыскать 190 млн рублей

Росимущество просит суд признать недействительными некоторые сделки

21 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: rosim.gov.ru

С бизнесмена Василия Гамаюнова, бывшего акционера и экс-председателя совета директоров АО "Кучуксульфат", пытаются взыскать почти 190 млн рублей, пишет "Атмосфера".

Напомним, ранее суд признал бизнесмена банкротом.

"Росимущество просит суд признать сделки недействительными и взыскать с Гамаюнова 189 237 440 рублей, уплаченных в 2012-2019 годах и в 2021-2022 годах", – отмечает издание.

Уточняется, что Гамаюнов, являясь акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата", как индивидуальный предприниматель оказывал предприятию услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.