С обанкроченного акционера "Кучуксульфата" пытаются взыскать 190 млн рублей
Росимущество просит суд признать недействительными некоторые сделки
21 июня 2023, 13:00, ИА Амител
С бизнесмена Василия Гамаюнова, бывшего акционера и экс-председателя совета директоров АО "Кучуксульфат", пытаются взыскать почти 190 млн рублей, пишет "Атмосфера".
Напомним, ранее суд признал бизнесмена банкротом.
"Росимущество просит суд признать сделки недействительными и взыскать с Гамаюнова 189 237 440 рублей, уплаченных в 2012-2019 годах и в 2021-2022 годах", – отмечает издание.
Уточняется, что Гамаюнов, являясь акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата", как индивидуальный предприниматель оказывал предприятию услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.
13:02:21 21-06-2023
Дообеспечивался, до банкротства?
13:59:26 21-06-2023
Двоякое впечатление. Частники развили предприятие до числа мировых лидеров. Теперь отжали. Наблюдаем далее за динамикой развития/угасания...
21:13:42 21-06-2023
Гость (13:59:26 21-06-2023) Двоякое впечатление. Частники развили предприятие до числа м... Это не совсем так. Предприятие, акционерами которого на тот момент были в основном сотрудники и руководство, долго боролось за жизнь в трудные годы после развала страны, боролось с неплатежами, схемами, кидняками, бартерами и все остальным, что могло его потопить. Нужно понимать, что производство там представляет собой не слушком высокую переработку сырью, сгребаемого гигантским экскаватором в вагоны малой жел дороги, т.е. только последующая чистка и сушка, позднее - оптическое отбеливание. То что оно выжило - это плюс сотрудникам и тому руководству (не столько ГЕН ДИР, сколько остальным директорам), но потом в годы общего развития, учитывая уникальность сырья (в РФ больше нигде не добывается) и простоту обработки - было бы очень трудно потопить этот ЗОЛОТОЙ ОВЕН. Вот тут то и появились "частники". Договорились с верхушкой - зарплаты упали, люди понесли сдавать акции. Когда акции собрали, единственное, что сделали частники - организовали Кипрскую прослойку между всей экспортной торговлей, куда и шла основная часть доходов, без налогов есссно. Со временем, конечно, были и ремонты оборудования и приобретение нового, денег предприятию оставляли ровно на поддержание штанов. На мой взгляд не велика заслуга. На истину не претендую. Пишу что видел. Оговорка - все сказанное выше личная фантазия, совпадение с реальность - случайно.
09:17:47 23-06-2023
Гость (21:13:42 21-06-2023) Гость (13:59:26 21-06-2023) Двоякое впечатление. Частн... Фантазия у вас хорошая,а ума не много
05:44:13 23-06-2023
Вобще его задавить надо и дачу в Новосибирске отжать где он на верталëте летал
09:16:35 23-06-2023
Ууу (05:44:13 23-06-2023) Вобще его задавить надо и дачу в Новосибирске отжать где он ... Ну забери,если здоровья хватит
20:02:28 25-06-2023
Занимался бы заводом и не лез во все дыры,смотришь и норм было. Всем в назидание.