Китайские ученые нашли восемь новых вирусов и собираются с ними экспериментировать
Все патогены ранее не известны науке, один из них относится к семейству COVID
25 октября 2023, 21:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Китайские ученые обнаружили у грызунов на тропическом острове восемь новых патогенов, ранее неизвестных науке. Об этом сообщает Virologica Sinica.
Отмечается, что большой проект по поиску вирусов спонсирует китайское правительство. В ходе работы ученые отыскали незнакомые вирусы, которые способны заразить даже людей. Один из них относится к семейству COVID. Кроме того, обнаружили десяток новых заболеваний, вызывающих уже известные науке последствия.
В ходе эксперимента специалисты планируют понять природу вирусов и поработать над тем, как обезопасить человечество от заражений.
21:07:29 25-10-2023
и собираются с ними экспериментировать------- что? Опять?!
23:29:17 25-10-2023
Тоесть сотни тысяч убитых китайцами россиян это ещё не предел ???
12:06:02 26-10-2023
Гость (23:29:17 25-10-2023) Тоесть сотни тысяч убитых китайцами россиян это ещё не пред... Тебя заело? Иди проверься у психиатра по поводу навязчивой идеи, ты явно его пациент.