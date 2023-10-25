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Китайские ученые нашли восемь новых вирусов и собираются с ними экспериментировать

Все патогены ранее не известны науке, один из них относится к семейству COVID

25 октября 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Китайские ученые обнаружили у грызунов на тропическом острове восемь новых патогенов, ранее неизвестных науке. Об этом сообщает Virologica Sinica.

Отмечается, что большой проект по поиску вирусов спонсирует китайское правительство. В ходе работы ученые отыскали незнакомые вирусы, которые способны заразить даже людей. Один из них относится к семейству COVID. Кроме того, обнаружили десяток новых заболеваний, вызывающих уже известные науке последствия.

В ходе эксперимента специалисты планируют понять природу вирусов и поработать над тем, как обезопасить человечество от заражений.

Вирус Наука

Комментарии 3

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Гость

21:07:29 25-10-2023

и собираются с ними экспериментировать------- что? Опять?!

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Гость

23:29:17 25-10-2023

Тоесть сотни тысяч убитых китайцами россиян это ещё не предел ???

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Гость

12:06:02 26-10-2023

Гость (23:29:17 25-10-2023) Тоесть сотни тысяч убитых китайцами россиян это ещё не пред... Тебя заело? Иди проверься у психиатра по поводу навязчивой идеи, ты явно его пациент.

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