Китайские ученые нашли восемь новых вирусов и собираются с ними экспериментировать

Все патогены ранее не известны науке, один из них относится к семейству COVID

25 октября 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Китайские ученые обнаружили у грызунов на тропическом острове восемь новых патогенов, ранее неизвестных науке. Об этом сообщает Virologica Sinica.

Отмечается, что большой проект по поиску вирусов спонсирует китайское правительство. В ходе работы ученые отыскали незнакомые вирусы, которые способны заразить даже людей. Один из них относится к семейству COVID. Кроме того, обнаружили десяток новых заболеваний, вызывающих уже известные науке последствия.

В ходе эксперимента специалисты планируют понять природу вирусов и поработать над тем, как обезопасить человечество от заражений.