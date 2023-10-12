Студенты АлтГТУ создали прибор для определения электрической активности мозга

Устройство будет востребовано у сотрудников организаций, чья работа связана с максимальной концентрацией внимания

12 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Электрическая активность мозга / Фото: kjpargeter / freepik.com

Студенты АлтГТУ им. И.И. Ползунова Данил Косихин и Иван Осипов совместно со студенткой АГУ Златой Тихомировой и студенткой университета "Высшая школа экономики" Анной Сафоновой создали прибор для определения показателей электрической активности головного мозга – нейрогарнитуру.

Что такое нейрогарнитура?

Это устройство, которое фиксирует напряжение, амплитуду и частоту сигналов мозга. На основе этих показателей определяют состояние человека.

"Существуют разные ритмы головного мозга: альфа-ритм, бета-ритм, каппа-ритм и т.д. Их много, они разные, у каждого своя задача. Например, альфа-ритм отвечает за расслабление. Наш прибор умеет просчитывать эти ритмы. Так, мы получаем подробную информацию, в каком состоянии находится человек", – поясняет Данил Косихин.

Вид устройства / Фото: пресс-служба АлтГТУ

По его словам, нейрогарнитура состоит из нескольких модулей – датчиков, блока обработки данных и сигналов. Сигналы снимаются датчиками с поверхности кожи головы. Затем от датчиков они приходят в блок обработки и после преобразований появляется график с зависимостью амплитуды времени и частоты.

Для чего нужна нейрогарнитура?

Устройство будет востребовано у сотрудников организаций, чья работа связана с максимальной концентрацией внимания. Например, у специалистов, отвечающих за промышленную безопасность, водителей и т.д.





Устройство и создатель / Фото: пресс-служба АлтГТУ

"Цифровой ассистент отслеживает эти показатели и в случае каких-то отклонений предпринимает необходимые действия, вплоть до блокировки машины или станка", – добавляет студент.

Главное отличие от имеющихся аналогов – использован другой тип датчиков, изготовленных из нового материала. Они имеют другую форму и более чувствительны, имеют лучшую проходимость сквозь волосяной покров.

Прибор весит до 200 граммов, студенты предложили встроить его в головной убор, чтобы уменьшить дискомфорт при использовании.

Изобретатели стали победителями программы "Умник" Фонда содействия инновациям в прошлом году. Финансовую поддержку направили на разработку устройства и его тестирование.

"Сейчас нейрогарнитура на этапе сборки. Также разрабатываем ПО для блока обработки. Мы подали заявку для участия в другой программе Фонда "Старт-Взлет". В планах создать опытные образцы и предложить потребителю", – говорят разработчики.