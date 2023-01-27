Китайские учёные создали робота, переходящего из твёрдого состояния в жидкое
В твёрдой форме он способен переносить груз, который в 30 раз превышает его массу
27 января 2023, 16:28, ИА Амител
Робота, который может переходить из твёрдого состояния в жидкое и обратно, создали китайские учёные, сообщает "АиФ-Москва" со ссылкой на журнал Matter.
"Может передвигаться, преодолевать препятствия, карабкаться по стенам. В твёрдой форме способен переносить груз, который в 30 раз превышает массу его самого. В жидкое состояние переходит, если поместить между магнитами с настроенными магнитными полями", – говорится в материале.
Робот состоит из магнитных микрочастиц неодима, железа и бора, погружённых в галлий. Температура плавления материала составляет 29,8 °C.
Учёные отметили, что на изобретение их вдохновил жидкий робот Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный день". По их словам, машина может быть полезна в мирных целях, в частности – в медицине.
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