Китайские учёные создали робота, переходящего из твёрдого состояния в жидкое

В твёрдой форме он способен переносить груз, который в 30 раз превышает его массу

27 января 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

Робота, который может переходить из твёрдого состояния в жидкое и обратно, создали китайские учёные, сообщает "АиФ-Москва" со ссылкой на журнал Matter.

"Может передвигаться, преодолевать препятствия, карабкаться по стенам. В твёрдой форме способен переносить груз, который в 30 раз превышает массу его самого. В жидкое состояние переходит, если поместить между магнитами с настроенными магнитными полями", – говорится в материале.

Робот состоит из магнитных микрочастиц неодима, железа и бора, погружённых в галлий. Температура плавления материала составляет 29,8 °C.

Учёные отметили, что на изобретение их вдохновил жидкий робот Т-1000 из фильма "Терминатор 2: Судный день". По их словам, машина может быть полезна в мирных целях, в частности – в медицине.