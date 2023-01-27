Алтайские учёные создали новый сорт гороха

Отличительная особенность – устойчивость к осыпанию, что снижает потери при уборке урожая

27 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplashcom

Учёные Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий создали новый сорт гороха посевного "Чарыш". После прохождения испытания Госсортокомиссия примет решение о районировании нового сорта и при положительном решении его допустят к выращиванию в Западно-Сибирском регионе.

"Новый сорт имеет растения индетерминантного типа, то есть с неограниченным ростом, высотой до 100 см, что на фоне средней облиственности обеспечивает возможность использования его в качестве высокобелкового компонента на зелёный корм. Но всё же основное направление его использования продовольственное и зернофуражное", – рассказал один из авторов сорта Николай Дейнес.

"Чарыш" относится к среднеспелым сортам и созревает в среднем за 73-83 дня. Он имеет средней крупности семена с содержанием протеина до 26,5%. А его отличительная особенность – устойчивость к осыпанию семян, что существенно влияет на снижение потерь во время уборки урожая, сообщили в региональном Минсельхозе.