Китайским мужчинам предложили искать жен в России
Так, по мнению ученых, можно будет решить демографические проблемы
21 октября 2024, 22:10, ИА Амител
Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа заявил, что китайские мужчины могут искать жен в других странах, включая Россию, из-за демографических проблем, таких как гендерный дисбаланс и старение населения. Об этом сообщает China Morning Post.
Это связано с политикой "Одна семья – один ребенок", введенной в 1970-х годах. По данным переписи 2020 года, в Китае мужчин на 34,9 миллиона больше, чем женщин.
Дин Чанфа предложил продвигать браки с иностранками, такими как россиянки, камбоджийки, вьетнамки и пакистанки. Он отметил, что в сельской местности около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые сталкиваются с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту.
Дин Чанфа подчеркнул, что решение этой проблемы может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа.
Многие женщины раскритиковали предложение, отметив, что "импорт" невест похож на "торговлю людьми", а некоторые выразили опасения из-за языкового барьера.
Однако многие мужчины поддержали идею, отметив, что у иностранных невест более низкие ожидания, они не требуют домов, машин или высоких выкупов за невесту и "считаются трудолюбивыми и добродетельными".
22:22:27 21-10-2024
Тут уже таджики с узбеками всё выкосили
Китайцы пусть продолжают летучих мышек чпокать.
23:03:39 21-10-2024
Самим мало
01:18:40 22-10-2024
Брехня.
08:21:30 22-10-2024
Фигня все это. Русские гражданки слишком меркантильные для чинков. Они их не вызевувут.
11:45:10 22-10-2024
Своих всех уничтожили?
14:36:21 22-10-2024
Поле доброго русского болта получить во владение эти мелкие отростки? Да и какая русская вытерпит вечно плюющегося, гогочущего женишка?
22:11:03 22-10-2024
Как с ума посходили все с этой демографией.