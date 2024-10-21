Китайским мужчинам предложили искать жен в России

Так, по мнению ученых, можно будет решить демографические проблемы

21 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: pxhere.com/ru/photo/921871

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа заявил, что китайские мужчины могут искать жен в других странах, включая Россию, из-за демографических проблем, таких как гендерный дисбаланс и старение населения. Об этом сообщает China Morning Post.

Это связано с политикой "Одна семья – один ребенок", введенной в 1970-х годах. По данным переписи 2020 года, в Китае мужчин на 34,9 миллиона больше, чем женщин.

Дин Чанфа предложил продвигать браки с иностранками, такими как россиянки, камбоджийки, вьетнамки и пакистанки. Он отметил, что в сельской местности около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые сталкиваются с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту.

Дин Чанфа подчеркнул, что решение этой проблемы может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа.

Многие женщины раскритиковали предложение, отметив, что "импорт" невест похож на "торговлю людьми", а некоторые выразили опасения из-за языкового барьера.

Однако многие мужчины поддержали идею, отметив, что у иностранных невест более низкие ожидания, они не требуют домов, машин или высоких выкупов за невесту и "считаются трудолюбивыми и добродетельными".