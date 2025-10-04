Китайский эксперт оценил перспективы мессенджера Max
По словам специалиста, российский мессенджер демонстрирует впечатляющие темпы роста
04 октября 2025, 07:30, ИА Амител
Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао проанализировал развитие российского мессенджера Max, сравнив его с китайским аналогом WeChat. В материале для "Ведомостей" специалист отметил схожую направленность продуктов, но подчеркнул, что Max развивается с учетом российских реалий.
По словам специалиста, российский мессенджер демонстрирует впечатляющие темпы роста – сегодня в нем зарегистрирован каждый четвертый житель страны. При этом регистрация в Max значительно проще, чем в WeChat, где для создания аккаунта требуется подтверждение от действующего пользователя.
Чжао обратил внимание на ключевые особенности обоих сервисов:
-
WeChat стал популярен благодаря удобной платежной системе в период несовершенства банковских приложений
-
Max интегрируется с уже развитой банковской системой России, предлагая переводы через банки-партнеры и подключая СБП;
-
оба мессенджера развивают мини-приложения для повседневных задач.
Эксперт пришел к выводу, что хотя повторить китайский сценарий невозможно, у Max есть все шансы построить успешную собственную модель, адаптированную под российские условия и уже интегрированную с "Госключом" и "Госуслугами".
07:33:07 04-10-2025
Если бы насильно не насаждался этот мессенджер, кроме создателей, никто бы не пользовался
21:09:00 05-10-2025
Гость (07:33:07 04-10-2025) Если бы насильно не насаждался этот мессенджер, кроме создат... Надо пользоваться отечественными продуктами,а не буржуанскими, сколько можно заглядывать в рот западу,не надоело ещё
07:02:49 06-10-2025
Гость (21:09:00 05-10-2025) Надо пользоваться отечественными продуктами,а не буржуанским... Теперь я понимаю что иностранные мессенджеры никем не читаются. А если даже читаются то американским спецслужбам до нас дело нет
13:01:22 08-10-2025
С тобой всё понятно 🤣 🤣 🤣 🤣
08:28:19 04-10-2025
WeChat с регистрацией никаких проблем. Никакой китайский эксперт никакое мнение не высказывал...
10:15:24 04-10-2025
Иван (08:28:19 04-10-2025) WeChat с регистрацией никаких проблем. Никакой китайский экс... Съездил в Китай, порасспрашивал китайцев, особливо китайских экспертов?
10:29:28 04-10-2025
Опять недовольные, вотсап работает, телега тоже, не хотите не надо. Если государство "загоняет" туда чиновников, то имеет право
17:40:15 04-10-2025
ВВП (10:29:28 04-10-2025) Опять недовольные, вотсап работает, телега тоже, не хотите н... Когда в школе забыли ранее вымученный Сферум и сказали, что все чаты теперь только в макс, это про чиновников или как?
10:49:18 04-10-2025
Max интегрируется с уже развитой банковской системой России, предлагая переводы через банки-партнеры и подключая СБП//// а он знает, что такое СБП?)
16:46:18 04-10-2025
А китайцы вообще то знают, что за зверь этот Мах? Россия для них капитализма - враг их коммунистической идеологии.
02:24:26 06-10-2025
Гость (16:46:18 04-10-2025) А китайцы вообще то знают, что за зверь этот Мах? Россия для... Никакая она не "коммунистическая" в классическом понимании. Одно название. Главное отличие от РФ - это ворам вмиг бошку с плеч, а не условные сроки или переводы на другие тёплые местечки.