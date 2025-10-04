Китайский эксперт оценил перспективы мессенджера Max

По словам специалиста, российский мессенджер демонстрирует впечатляющие темпы роста

04 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао проанализировал развитие российского мессенджера Max, сравнив его с китайским аналогом WeChat. В материале для "Ведомостей" специалист отметил схожую направленность продуктов, но подчеркнул, что Max развивается с учетом российских реалий.

По словам специалиста, российский мессенджер демонстрирует впечатляющие темпы роста – сегодня в нем зарегистрирован каждый четвертый житель страны. При этом регистрация в Max значительно проще, чем в WeChat, где для создания аккаунта требуется подтверждение от действующего пользователя.

Чжао обратил внимание на ключевые особенности обоих сервисов:

WeChat стал популярен благодаря удобной платежной системе в период несовершенства банковских приложений

Max интегрируется с уже развитой банковской системой России, предлагая переводы через банки-партнеры и подключая СБП;

оба мессенджера развивают мини-приложения для повседневных задач.

Эксперт пришел к выводу, что хотя повторить китайский сценарий невозможно, у Max есть все шансы построить успешную собственную модель, адаптированную под российские условия и уже интегрированную с "Госключом" и "Госуслугами".