Китайский эксперт оценил перспективы мессенджера Max

04 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао проанализировал развитие российского мессенджера Max, сравнив его с китайским аналогом WeChat. В материале для "Ведомостей" специалист отметил схожую направленность продуктов, но подчеркнул, что Max развивается с учетом российских реалий.

По словам специалиста, российский мессенджер демонстрирует впечатляющие темпы роста – сегодня в нем зарегистрирован каждый четвертый житель страны. При этом регистрация в Max значительно проще, чем в WeChat, где для создания аккаунта требуется подтверждение от действующего пользователя.

Чжао обратил внимание на ключевые особенности обоих сервисов:

  • WeChat стал популярен благодаря удобной платежной системе в период несовершенства банковских приложений

  • Max интегрируется с уже развитой банковской системой России, предлагая переводы через банки-партнеры и подключая СБП;

  • оба мессенджера развивают мини-приложения для повседневных задач.

Эксперт пришел к выводу, что хотя повторить китайский сценарий невозможно, у Max есть все шансы построить успешную собственную модель, адаптированную под российские условия и уже интегрированную с "Госключом" и "Госуслугами".

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

07:33:07 04-10-2025

Если бы насильно не насаждался этот мессенджер, кроме создателей, никто бы не пользовался

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:00 05-10-2025

Гость (07:33:07 04-10-2025) Если бы насильно не насаждался этот мессенджер, кроме создат... Надо пользоваться отечественными продуктами,а не буржуанскими, сколько можно заглядывать в рот западу,не надоело ещё

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:49 06-10-2025

Гость (21:09:00 05-10-2025) Надо пользоваться отечественными продуктами,а не буржуанским... Теперь я понимаю что иностранные мессенджеры никем не читаются. А если даже читаются то американским спецслужбам до нас дело нет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

13:01:22 08-10-2025

С тобой всё понятно 🤣 🤣 🤣 🤣

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

08:28:19 04-10-2025

WeChat с регистрацией никаких проблем. Никакой китайский эксперт никакое мнение не высказывал...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:24 04-10-2025

Иван (08:28:19 04-10-2025) WeChat с регистрацией никаких проблем. Никакой китайский экс... Съездил в Китай, порасспрашивал китайцев, особливо китайских экспертов?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:29:28 04-10-2025

Опять недовольные, вотсап работает, телега тоже, не хотите не надо. Если государство "загоняет" туда чиновников, то имеет право

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:15 04-10-2025

ВВП (10:29:28 04-10-2025) Опять недовольные, вотсап работает, телега тоже, не хотите н... Когда в школе забыли ранее вымученный Сферум и сказали, что все чаты теперь только в макс, это про чиновников или как?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:18 04-10-2025

Max интегрируется с уже развитой банковской системой России, предлагая переводы через банки-партнеры и подключая СБП//// а он знает, что такое СБП?)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:18 04-10-2025

А китайцы вообще то знают, что за зверь этот Мах? Россия для них капитализма - враг их коммунистической идеологии.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:24:26 06-10-2025

Гость (16:46:18 04-10-2025) А китайцы вообще то знают, что за зверь этот Мах? Россия для... Никакая она не "коммунистическая" в классическом понимании. Одно название. Главное отличие от РФ - это ворам вмиг бошку с плеч, а не условные сроки или переводы на другие тёплые местечки.

  8 Нравится
Ответить
