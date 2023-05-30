Китаю открыли двери. Эксперт о том, как в России перестраивается рынок спецтехники

В России растёт востребованность универсальной техники средней и малой мощности

30 мая 2023, 16:33, ИА Амител

Генеральный директор ООО "МастерТрактор" Наталья Ловда / Фото предоставлено героем материала

Больше чем на треть выросло количество китайских автомобилей на российских дорогах в 2022 году. А всего за прошлый год Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей, сообщил "Известиям" посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. В 2023 году эксперты пророчат китайским маркам уже половину рынка – год назад их было 19%. Причём, помимо легковых автомобилей, растёт количество спецтехники из Поднебесной. Если ещё совсем недавно к технике из Китая в России относились с недоверием, то сейчас ситуация меняется. И дело не только в политической ситуации. Как перестраивается рынок, amic.ru рассказала генеральный директор ООО "МастерТрактор", дилер Lovol Наталья Ловда.

От большого к малому

Рынок спецтехники активно начал перестраиваться в России в 2022 году на фоне санкций. Из-за введённых ограничений поставки продукции машиностроительной отрасли известных европейских и американских брендов резко сократились. Вместо них на рынок пришли бренды из Китая. И хотя Китай поставляет в Россию спецтехнику лишь средней и малой мощности, ряд экспертов утверждают, что её универсальность будет способствовать её популярности.

"Последние четыре года мы занимались поставками крупной сельхозтехники. Но год назад мы уловили новые тенденции. Поняли, что растёт востребованность универсальной техники средней и малой мощности из Китая, и перестроились. С 2023 года мы дилеры китайской компании, и видим, с каким интересом смотрят в сторону этого сектора клиенты со всей Сибири. Поверьте, в ближайшее время данное направление будет только развиваться", – говорит Наталья Ловда.

При этом эксперт признаёт, что и сами сначала долго думали, стоит ли уходить в эту нишу. Основная проблема, с которой и сегодня приходится сталкиваться барнаульской компании, – сомнение в качестве китайской техники.

Наталья рассказывает, что в предыдущие годы в Россию чаще всего поставлялась только техника с мелких китайских заводов "гаражного типа". И такую продукцию действительно можно назвать "одноразовой". У тех, кто отваживался купить трактор или экскаватор такой сборки, уже через два-три года возникали проблемы. И найти запчасти к технике было настоящим квестом. С вышедшей из строя деталью в руках фермерам приходилось бегать по специализированным магазинам, чтобы разыскать более-менее подходящую.

Но даже при этих сложностях китайская мини-техника вызывала интерес на рынке.

Поэтому барнаульцы решились занять пока пустующую нишу. Но прежде – очень внимательно оценивали и изучали китайский рынок.

В приоритетах – универсальность

Наталья Ловда поясняет: интерес к спецтехнике широкого спектра применения понятен – из-за компактных габаритов она более маневренная и может выполнять работы на ограниченных участках – там, где крупный трактор просто не сумеет пройти. Например, та же уборка снега во дворах в условиях плотной городской застройки и, как следствие, большого количества автомобилей для неё не проблема.

Такая техника значительно легче, а значит, даёт меньшую нагрузку на асфальт, и он меньше портится. Например, тяжёлый МТЗ-82 дорожное полотно может легко повредить.

Кроме того, благодаря различному навесному оборудованию такая мини-техника становится практически универсальной. Китайские мини-тракторы и телескопические погрузчики активно используют в разных сферах: ЖКХ и строительство, оценили их и в аграрном секторе: закупают как небольшие фермерские хозяйства и ЛПХ в Алтайском крае, так и крупные агрохолдинги.

"Мини-техника уникальна не только своими габаритами, но и универсальностью. Её используют для уборки территорий различные предприятия от мусора, снега, их транспортировки, копки траншей, обработки почвы и растений, уборки картофеля", – объясняет Наталья.При этом, по словам эксперта, и покупатель стал более требовательным: "гаражную технику" он старается не брать, так как успел оценить брендовую спецтехнику из КНР, которой раньше в России не видели, подчёркивает Наталья Ловда.

"В Россию качественные брендовые тракторы из Китая не завозились никогда. Благодаря укрепившемуся сотрудничеству между Россией и КНР нам, наконец, стали доступны поставки тракторов конвейерной сборки широкого спектра, в том числе и мини-техники. И здесь нет и не будет никаких проблем с запчастями", – рассказывает Наталья.

По мнению эксперта, мини-техника не является конкурентом "большим тракторам" и не сможет их заменить, но её использование во многих сферах оправданно. А потому её востребованность будет только расти.