"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

Мера – временная

26 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Киви банк" временно ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных, сообщает РИА Новости.

Причина такой меры – в претензиях Центробанка к отчетности. Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступившее в силу с 26 июля.

Финорганизация уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты.

Несмотря на введенные временные ограничения, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в прежнем режиме.