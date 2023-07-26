"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных
Мера – временная
26 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
"Киви банк" временно ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных, сообщает РИА Новости.
Причина такой меры – в претензиях Центробанка к отчетности. Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступившее в силу с 26 июля.
Финорганизация уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты.
Несмотря на введенные временные ограничения, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в прежнем режиме.
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