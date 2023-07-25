Эксперт рассказал, когда россияне начнут получать большие зарплаты
Стране необходима более эффективная экономика
25 июля 2023, 12:45, ИА Амител
Труд в России может стать дорогим после структурной перестройки экономики, которая приведет ее к новому качеству, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"В более эффективной экономике будут более качественные рабочие места, и естественным образом вырастет заработная плата", – пояснил Широв.
По его мнению, переформатирование роста экономики невозможно с низким уровнем оплаты труда в базовых секторах промышленности.
"Повышение уровня зарплат неизбежно должно произойти, но не просто так, а по мере повышения эффективности экономики", – указал эксперт.
Он также отметил, что сейчас примерно 700 тысяч участников СВО получают большие выплаты – около 250 тысяч рублей. Но после завершения спецоперации они вернутся домой на работу с зарплатами в 30-50 тысяч рублей.
12:59:27 25-07-2023
Красиво сказал, но мы до этого не доживём и он тоже.
13:15:11 25-07-2023
Господи, о чём это он?
13:25:14 25-07-2023
Гость (13:15:11 25-07-2023) Господи, о чём это он?... Не обращайте внимания! Он бредит)))
13:59:13 25-07-2023
Эффективная экономика с высокими зарплатами возможна при господстве общественной собственности на средства производства или иными словами когда они будут принадлежать не частнику а обществу в лице государства.Вот тогда и будет развитие и прогресс.Сейчас это всё невозможно,так как у людей нет стимула гнуть спину на кого то и у него нет заинтересованности в результатах своего труда..Конечно ,допускаю исключения, что есть вполне достойные люди ,честно относящиеся к своим сотрудникам ,но общая картина именно такая.Люди должны работать на своё процветание а не на то чтобы сводить концы с концами и быть попросту эксплуатируемой массой.Опыт советской экономики это доказал,но тут есть свои нюансы,связанные с разбазариванием средств страны на разные "братские партии" и прочее.
15:58:48 25-07-2023
Афиноген (13:59:13 25-07-2023) Эффективная экономика с высокими зарплатами возможна при гос... Опыт Советской экономики показал, что она загнулась. Точка. Проходили уже: все вокруг колхозное, все вокруг мое. Сколько раз еще на грабли наступить надо?
16:18:51 25-07-2023
Пузырек (15:58:48 25-07-2023) Опыт Советской экономики показал, что она загнулась. Точка.... Она загнулась из за диктатуры партийной номенклатуры ,но сама по себе экономика была передовая,которой равных не было никогда.Разве мы смогли бы осваивать космос,атомную энергетику,быть передовыми в науке при другом типе экономики?Никогда.
16:45:14 25-07-2023
Афиноген (16:18:51 25-07-2023) Она загнулась из за диктатуры партийной номенклатуры ,но сам... Не было у нас передовой экономики, было кабальное использование рабочей силы за недорого. Деньги тратились на мегапроекты, а о людях не думали. В том числе поэтому и рвануло в 80-х.
08:47:52 26-07-2023
Пузырек (16:45:14 25-07-2023) Не было у нас передовой экономики, было кабальное использов... Так вопрос в эффективности экономики,мегапроекты возможны только с мощной экономикой,каковой она и являлась.На нас держалось полмира-мы целые страны вытаскивали из древности,строили там ,учили ,лечили,кормили.У нас была передовая наука в мире,гигантская промышленность,аграрный сектор,культура.В те времена нас не пичкали пальмовым маслом,а был натуральный молочный жир и натуральные продукты.Советский человек звучал тогда гордо и нас боялись враги.Но вот отношение предательской партийной номенклатуры к рядовому человеку было действительно потребительским-паши и паши .А что ты там получишь ,вопрос.Хотя ,при тех гигантских доходах,можно было жить как сыр в масле,но нас ,почему то держали в чёрном теле.Но сегодняшнее наше положение ,неужели лучше того .что было?Что .мы прямо процвели при такой ,с позволения сказать,экономики?
09:10:20 26-07-2023
Афиноген (08:47:52 26-07-2023) Так вопрос в эффективности экономики,мегапроекты возможны то... Заблуждаетесь. Это в Египте была мощная экономика? А ведь какие пирамиды строили. Используя почти рабский труд. Как в СССР.
10:02:11 26-07-2023
Гость (09:10:20 26-07-2023) Заблуждаетесь. Это в Египте была мощная экономика? А ведь ка... А откуда вам известно ,что тогда в Египте не было мощной экономики?Может ,по тем меркам ,она как раз и была мощной,ведь цивилизация как будто с них начиналась?Я,конечно,понимаю вашу иронию,но здесь она не корректна.Советский Союз был мощнейшим государством,с мощнейшей многоотраслевой экономикой ,развитой культурой ,наукой и пр.Нам , с нашими сегодняшними потугами ,весьма далеко до тех грандиозных достижений.Развитие шло не в отдельный кошелёк толстосума а на всю страну.И если бы не предатели сверху (партноменклатура),мы бы сегодня были самой передовой страной в мире.
17:41:11 25-07-2023
Афиноген (16:18:51 25-07-2023) Она загнулась из за диктатуры партийной номенклатуры ,но сам... А почему вы уверены, что опять не возникнет партийной диктатуры, может уже хватит верить в утопии, эксперимент наглядно все показал, что общественное не кому не нужно.
08:23:14 26-07-2023
Гость (17:41:11 25-07-2023) А почему вы уверены, что опять не возникнет партийной диктат... А здесь,при капитализме ,мы процветаем что ли?В рабов превратили и рты заткнули.Вас это устраивает?А чтобы не возникло опять партийной диктатуры надо быть малость самим с самосознанием и человеческим достоинством.Посмотрите на общество западных стран,там такие трюки не проходят.Если что ,вырвут из горла.
09:07:03 26-07-2023
Гость (08:23:14 26-07-2023) А здесь,при капитализме ,мы процветаем что ли?В рабов превра... Сейчас у руля те же советские люди, почти у всех был партбилет.
10:31:57 26-07-2023
Пузырек (09:07:03 26-07-2023) Сейчас у руля те же советские люди, почти у всех был партбил... Тогда может это есть причина всех причин нашего сегодняшнего положения?
10:14:32 26-07-2023
Гость (08:23:14 26-07-2023) А здесь,при капитализме ,мы процветаем что ли?В рабов превра... В вашей голове две модели советская и сегодняшняя почти феодальная, а ведь существуют и другие, но пока ваши мысли выбирают из двух зол, другие страны уходят вперёд на несколько столетий, вы предлагаете нам развиваться по кругу, опыт других стран вы не замечаете.
10:42:22 26-07-2023
Гость (10:14:32 26-07-2023) В вашей голове две модели советская и сегодняшняя почти феод... Я просто высказал своё мнение по данному вопросу ,если у вас есть другие,более прогрессивные варианты ,то предложите их.Может вы окажетесь основоположником нового социально экономического устройства общества и вам цены нет.
08:37:25 26-07-2023
Пузырек (15:58:48 25-07-2023) Опыт Советской экономики показал, что она загнулась. Точка.... Да что тут говорить. То, что Советская власть построила, нынешняя даже покрасить не в состоянии...
14:10:24 25-07-2023
Чтобы повысить эффективность экономики - нужно повышать производительность труда. Чтобы повысить производительность труда - нужны инвестиции, новые технологии, современные станки, автоматизация, роботизация, высококвалифицированные специалисты. Откуда это все появится, если предпосылок к этому нет вообще?
14:52:46 25-07-2023
Гость (14:10:24 25-07-2023) Чтобы повысить эффективность экономики - нужно повышать про никто и не собирается ничего делать, главное создать видимость готовности делать. "Рывок без раскачки" Последние 30 лет работало, да и сейчас есть кто верит
14:36:30 25-07-2023
Пустая болтовня, "эксперт" пристроился на теплое место, где можно языком чесать, нести всякую ересь и за это получать приличные деньги. Вот и отрабатывает свою якобы нужность, создает видимость деятельности.
14:47:17 25-07-2023
А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку...
14:50:01 25-07-2023
Эффективность это выполнение той же работы, но с меньшими затратами. Заработная плата для бизнеса это затраты. Плати меньше ЗП и вот тебе эффективность. Чтобы население это сразу не заметила делай большую инфляцию. Рублей будет больше, но купить на них сможешь меньше. Пример из жизни: увольняем одного врача. второму платим половину зарплаты уволенного и вешаем на него двойную нагрузку. Э-эффективность.
15:52:04 25-07-2023
надо еще немного подождать и все будет
07:51:32 26-07-2023
гость (15:52:04 25-07-2023) надо еще немного подождать и все будет... сколько поколений?
19:47:53 25-07-2023
Надо уже забрать ресурс у тех, у кого сильно много. Давно назрело.
08:06:56 26-07-2023
Пузырек (15:58:48 25-07-2023) Опыт Советской экономики показал, что она загнулась. Точка.... Опыт рыночной экономики показал, что она в России не работает. Эксперимент провалился по всем параметрам. Пора возвращаться на рельсы Плановой экономики и Социалистических отношений!
09:12:00 26-07-2023
Гость (08:06:56 26-07-2023) Опыт рыночной экономики показал, что она в России не работае... Да не было у нас еще рыночной экономики. НЕ БЫЛО!!!
09:19:48 26-07-2023
Гость (09:12:00 26-07-2023) Да не было у нас еще рыночной экономики. НЕ БЫЛО!!!... а какая была?
09:24:45 26-07-2023
Гость (09:12:00 26-07-2023) Да не было у нас еще рыночной экономики. НЕ БЫЛО!!!... Именно рыночная была, с 90-х годов, та, которую нам так усиленно впаривали твои забугорные хозяева