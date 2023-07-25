Эксперт рассказал, когда россияне начнут получать большие зарплаты

Стране необходима более эффективная экономика

25 июля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Труд в России может стать дорогим после структурной перестройки экономики, которая приведет ее к новому качеству, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

"В более эффективной экономике будут более качественные рабочие места, и естественным образом вырастет заработная плата", – пояснил Широв.

По его мнению, переформатирование роста экономики невозможно с низким уровнем оплаты труда в базовых секторах промышленности.

"Повышение уровня зарплат неизбежно должно произойти, но не просто так, а по мере повышения эффективности экономики", – указал эксперт.

Он также отметил, что сейчас примерно 700 тысяч участников СВО получают большие выплаты – около 250 тысяч рублей. Но после завершения спецоперации они вернутся домой на работу с зарплатами в 30-50 тысяч рублей.