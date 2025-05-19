В некоторых случаях семью могут поставить на профилактический учет

19 мая 2025, 09:31, ИА Амител

Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За прогулки несовершеннолетних детей после комендантского часа их родителям грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

В большинстве российских регионов действуют следующие правила:

дети до 16 лет могут гулять без родителей до 22:00 (в летнее время – иногда до 23:00);

подростки 16–18 лет имеют право находиться на улице до 23:00 (в некоторых регионах – до 22:00 зимой и до 23:00 – летом);

с 22:00 или 23:00 до 06:00 несовершеннолетним нельзя гулять без взрослых в таких общественных местах, как скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, ТЦ, а также вокзалы и аэропорты.

Если полиции "попался" ребенок, который находился в общественном месте после комендантского часа, то его доставляют домой или в отделение, где связываются с родителями.