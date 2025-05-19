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Россиянам напомнили о штрафах за поздние прогулки детей

В некоторых случаях семью могут поставить на профилактический учет

19 мая 2025, 09:31, ИА Амител

Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За прогулки несовершеннолетних детей после комендантского часа их родителям грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

В большинстве российских регионов действуют следующие правила:

  • дети до 16 лет могут гулять без родителей до 22:00 (в летнее время – иногда до 23:00);
  • подростки 16–18 лет имеют право находиться на улице до 23:00 (в некоторых регионах – до 22:00 зимой и до 23:00 – летом);
  • с 22:00 или 23:00 до 06:00 несовершеннолетним нельзя гулять без взрослых в таких общественных местах, как скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, ТЦ, а также вокзалы и аэропорты.

Если полиции "попался" ребенок, который находился в общественном месте после комендантского часа, то его доставляют домой или в отделение, где связываются с родителями.

"Родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Если нарушения будут повторяться и полицейские снова увидят ребенка одного ночью, сначала вырастет сумма штрафа, а затем семью поставят на профилактический учет", – отметила юрист.

Россия дети штрафы законы

Комментарии 13

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3434

09:41:26 19-05-2025

Сколько детей отловили в музейную ночь в комендатский час?
Если штраф 500р не заплатить - ребенка оставят в полицейском участке навсегда?

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Гость

09:41:43 19-05-2025

Вы это в деревнях расскажите

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Гость

13:34:56 19-05-2025

Гость (09:41:43 19-05-2025) Вы это в деревнях расскажите... ну вот уж погибло несколько всвязи с этой "прекрасной" традицией шариться ночами

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Вывод:

09:43:08 19-05-2025

Увидел полицая, тикай, если не жирный ботаник. Поймают, на улицу больше пе выпустят.

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Гость

09:56:40 19-05-2025

Если полиции "попался" ребенок, который находился в общественном месте после комендантского часа ...

Полицаи, комендантский час....
Когда-то это было уже ?

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5656

10:09:43 19-05-2025

Гость (09:56:40 19-05-2025) Если полиции "попался" ребенок, который находился в обществе... Зря смеётесь. Более того, для экономии бензина их нежно пересадить на мотоциклы с коляской. И устраивать рейды по деревням. Представьте, в село въезжает несколько мотоциклов с коляской под вечер, проверяют аусвайсы в детишек, кого-то пакую и увозят. Эпично, майне кляйне.

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Гость

11:04:47 19-05-2025

5656 (10:09:43 19-05-2025) Зря смеётесь. Более того, для экономии бензина их нежно пере... Полицаи на подводах конных были ( в коно видел)

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гость

10:23:45 19-05-2025

на Г-Исакова их толпы и ещё пьяные

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Гость

13:50:52 19-05-2025

гость (10:23:45 19-05-2025) на Г-Исакова их толпы и ещё пьяные... И еще матерятся хуже взрослых. Когда уже родителей онижедетей за маты вне дома родного наказывать начнут?!

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Гость

11:16:04 19-05-2025

Статья 22

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, …

Статья 38

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Статья 55

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

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dok_СФ

12:53:29 19-05-2025

Человек, гражданин и "каждый" - это всё для совершеннолетних, скорее всего.

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Гость

17:14:57 19-05-2025

Как же скот любит загонятся в стоило! Причем самостоятельно.

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Гость

19:11:00 19-05-2025

Гость (17:14:57 19-05-2025) Как же скот любит загонятся в стоило! Причем самостоятельно.... Ну так выйди оттуда.

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