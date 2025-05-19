Россиянам напомнили о штрафах за поздние прогулки детей
В некоторых случаях семью могут поставить на профилактический учет
19 мая 2025, 09:31, ИА Амител
За прогулки несовершеннолетних детей после комендантского часа их родителям грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
В большинстве российских регионов действуют следующие правила:
- дети до 16 лет могут гулять без родителей до 22:00 (в летнее время – иногда до 23:00);
- подростки 16–18 лет имеют право находиться на улице до 23:00 (в некоторых регионах – до 22:00 зимой и до 23:00 – летом);
- с 22:00 или 23:00 до 06:00 несовершеннолетним нельзя гулять без взрослых в таких общественных местах, как скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, ТЦ, а также вокзалы и аэропорты.
Если полиции "попался" ребенок, который находился в общественном месте после комендантского часа, то его доставляют домой или в отделение, где связываются с родителями.
"Родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Если нарушения будут повторяться и полицейские снова увидят ребенка одного ночью, сначала вырастет сумма штрафа, а затем семью поставят на профилактический учет", – отметила юрист.
09:41:26 19-05-2025
Сколько детей отловили в музейную ночь в комендатский час?
Если штраф 500р не заплатить - ребенка оставят в полицейском участке навсегда?
09:41:43 19-05-2025
Вы это в деревнях расскажите
13:34:56 19-05-2025
Гость (09:41:43 19-05-2025) Вы это в деревнях расскажите... ну вот уж погибло несколько всвязи с этой "прекрасной" традицией шариться ночами
09:43:08 19-05-2025
Увидел полицая, тикай, если не жирный ботаник. Поймают, на улицу больше пе выпустят.
09:56:40 19-05-2025
Если полиции "попался" ребенок, который находился в общественном месте после комендантского часа ...
Полицаи, комендантский час....
Когда-то это было уже ?
10:09:43 19-05-2025
Гость (09:56:40 19-05-2025) Если полиции "попался" ребенок, который находился в обществе... Зря смеётесь. Более того, для экономии бензина их нежно пересадить на мотоциклы с коляской. И устраивать рейды по деревням. Представьте, в село въезжает несколько мотоциклов с коляской под вечер, проверяют аусвайсы в детишек, кого-то пакую и увозят. Эпично, майне кляйне.
11:04:47 19-05-2025
5656 (10:09:43 19-05-2025) Зря смеётесь. Более того, для экономии бензина их нежно пере... Полицаи на подводах конных были ( в коно видел)
10:23:45 19-05-2025
на Г-Исакова их толпы и ещё пьяные
13:50:52 19-05-2025
гость (10:23:45 19-05-2025) на Г-Исакова их толпы и ещё пьяные... И еще матерятся хуже взрослых. Когда уже родителей онижедетей за маты вне дома родного наказывать начнут?!
11:16:04 19-05-2025
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, …
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Статья 55
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
12:53:29 19-05-2025
Человек, гражданин и "каждый" - это всё для совершеннолетних, скорее всего.
17:14:57 19-05-2025
Как же скот любит загонятся в стоило! Причем самостоятельно.
19:11:00 19-05-2025
Гость (17:14:57 19-05-2025) Как же скот любит загонятся в стоило! Причем самостоятельно.... Ну так выйди оттуда.