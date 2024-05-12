Клещи покусали 525 жителей Алтайского края за неделю

С конца марта от присасываний пострадали 1345 человек

12 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 525 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратилось 1345 человек из 60 районов. Среди них 441 ребенок до 14 лет.

"Зарегистрировано 42 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у семерых детей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы трое взрослых жителей края", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что в крае от клещей обработали уже 991,5 гектара территорий парков и баз отдыха. Всего в 2024 году планируют обработать 2560 га.

Так, в Барнауле уже обработали парки "Арлекино" и "Лесная сказка". В остальных провели энтомологические экспертизы – клещей в них не обнаружили. Кроме того, от этих членистоногих обработали все кладбища краевой столицы.

Сейчас в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей, а пик их активности прогнозируется в мае-июне. Тем не менее риск пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года, предупредили специалисты.