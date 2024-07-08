Клещи покусали 128 жителей Алтайского края за неделю

Число пострадавших от этих членистоногих за сезон превысило 6 тысяч человек

08 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 128 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 6132 человека, в том числе 1568 детей до 14 лет.

"Комиссионно подтверждены 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 26 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты, отмечают специалисты.