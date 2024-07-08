Клещи покусали 128 жителей Алтайского края за неделю
Число пострадавших от этих членистоногих за сезон превысило 6 тысяч человек
08 июля 2024, 10:00, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 128 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 6132 человека, в том числе 1568 детей до 14 лет.
"Комиссионно подтверждены 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 26 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", – рассказали в ведомстве.
Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты, отмечают специалисты.
01:10:30 09-07-2024
у многих клещей бореллиоз, кста.