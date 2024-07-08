Лето 2024 года на Алтае выдалось очень комариным, а спасаться от этих кусачих насекомых становится все сложнее

08 июля 2024, 07:01, ИА Амител

Комар / Фото: unsplash.com/Erik Karits

Летом 2024 года жителей Алтайского края атаковали полчища комаров. Выходить на прогулку без предварительного нанесения репеллентов почти никто не рискует. При этом многие отмечают, что срок действия этих препаратов сократился, а некоторые и вовсе перестали работать. С чем это связано, amic.ru объяснила доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова.

Эффективность репеллентов, которые должны отпугивать комаров, снизилась, потому что кровососущие стали менее восприимчивы к ним, объясняет ученый. В состав большинства таких препаратов входит диэтилтолуамид (сокращенно ДЭТА), но с каждым годом кровососы адаптируются к органическому химическому соединению все сильней.

"Половозрелые оплодотворенные комары, которые на месте не погибли от этой отравы, а получили ее небольшую дозу, выживают. Эти химические вещества попадают в гемолимфу (жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях), а из нее – в яйца. И когда выходит личинка, у нее уже сформированы защитные ферменты и гормоны к репеллентам. Насекомые, в отличие от людей, более лабильны. Даже если случится ядерная война, человечество погибнет, а они останутся", – говорит Людмила Комарова.

Благодаря крепкому иммунитету к этой "химии", в скором будущем широко известные репелленты вообще перестанут действовать на комаров, предполагает энтомолог. Производителям совместно с биологами нужно задуматься об этом уже сейчас и начинать искать новые эффективные вещества для борьбы с кровососущими.

Как ранее сообщал amic.ru, прогнозы, что лето будет комариным, профессор давала еще в мае. Этому способствовал весенний паводок, из-за которого в пониженных местах рельефа до сих пор стоит вода: такие водоемы идеальны для выплода личинок. Холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к частичной гибели этих насекомых и их личинок. Эксперт уточняла: комаров не будет, но только при условии, что затяжной дождливый период продолжится.

Однако в регионе, напомним, установилась аномальная жара, мелкие водоемы снова хорошо прогрелись, поэтому условия для жизнедеятельности кровососов вновь стали благоприятными. Большая популяция насекомых даже спровоцировала дефицит репеллентов в магазинах. В населенных пунктах Алтайского края, включая Барнаул, несколько раз проводили обработку общественных территорий. Сейчас комаров на аллеях и в парках стало значительно меньше, но в лесу и у водоемов их численность по-прежнему зашкаливает.