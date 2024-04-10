Инфекция, которую раньше считали безопасной, становится все более тяжелой для человека

10 апреля 2024, 11:45, ИА Амител

Клещ, сидящий на одежде / Фото: pixabay.com

Все больше заболеваний, которыми можно заразиться через укус клеща, становятся крайне тяжелыми для человека. Об этом на пресс-конференции 9 апреля рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, одна из "клещевых" инфекций, которая долгое время считалась относительно безопасной, в последние годы все чаще вызывает тяжелые последствия, вплоть до попадания в реанимацию.

Раньше самые большие опасения медиков вызывали энцефалит и боррелиоз, напомнил Шевченко. Эти инфекции могут привести к серьезным нарушениям систем организма и нередко – к инвалидности и даже смерти.

Теперь же к ним добавился и риккетсиоз, который по-другому называют сыпным тифом. Эта инфекция тоже передается через укус клеща, но ее всегда воспринимали как "доброкачественную".

"Особенность клещевого сыпного тифа в том, что у него очень яркие симптомы в острой стадии. Человек в этот момент очень тяжело переносит заболевание. Это и лихорадка, и иногда даже затуманивание сознания. Пациент потом очень сложно вспоминает те два-три дня, когда болезнь была на пике. Но после антибактериальной терапии самочувствие быстро приходит в норму. То есть это было серьезное страдание организма в течение недели-полутора, но зато с гарантированным выздоровлением", – рассказал Шевченко. Теперь же, говорит врач, ученые отмечают значительное утяжеление этой болезни. Все чаще встречаются случаи, когда сыпной тиф приводит к катастрофическим последствиям.

"В последние годы в природе происходят значительные изменения, в том числе и на территории Алтайского края. Ведущие институты сейчас проводят исследования. Авторы выявляют ряд новых подвидов риккетсий, которые несут уже гораздо большую вирулентность для человека. У нас в регионе это пока не вошло в закономерность, но в соседних специалисты отмечают утяжеление, в том числе и до ситуации с поражением почек. Есть случаи, когда пациент с сыпным тифом попадает на реанимационную койку", – сказал специалист.Он также напомнил, что укус клеща может привести к микст-инфекции. Вполне возможен вариант, что человек заразится сразу и энцефалитом, и боррелиозом, и сыпным тифом.

О том, какая активность клещей ожидается на Алтае в 2024 году, как от них защититься и что делать, если вас уже укусили, читайте в нашем материале.